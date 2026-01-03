Pobjednica veleslaloma odrasla je na skijalištu tragedije: 'Bilo je teško skijati nakon svega'

Švicarka Camille Rast (26) pobjednica je šestog veleslaloma sezone koji se u subotu održao u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Rast je bila najbrža nakon prve vožnje, ali čak pet skijašica "uguralo se" unutar pola sekunde zaostatka za njezinim vremenom. Ipak, u drugom je laufu pokazala zrelo, ali brzo skijanje, dovoljno dobro da ostvari pobjedu i u drugoj disciplini Svjetskog kupa nakon dva prošlosezonska trijumfa u slalomu.

Foto: Borut Zivulovic

Rast je ovom pobjedom nastavila sjajnu formu. Završila je na postolju u četiri uzastopne utrke (tri druga mjesta i pobjeda) i time učvrstila svoju poziciju na drugom mjestu u ukupnom poretku skijašica sa 603 boda. Vodeća je Mikaela Shiffrin sa 743 boda.

Inače, Rast je odrasla u švicarskom selu Vetrozu, koji je smješten u kantonu Valais, baš kao i poznato skijalište Crans-Montana, gdje je tijekom dočeka Nove godine čak 40 ljudi izgubilo život u tragičnom požaru u ugostiteljskom objektu. Zbog toga je Rast, baš kao i još neke skijašice, oko ruke nosila crnu traku, u čast žrtvama, koje je spomenula i u izjavi nakon pobjede.

Foto: Borut Zivulovic

- Dala sam sve od sebe u ovoj utrci. Po prvi sam put, u prvoj vožnji, krenula sa startnim brojem jedan i to je bio poseban osjećaj. U drugoj vožnji trudila sam se biti najbrža moguća, ali to baš i nije bilo lako. Promašila sam neke rupe - rekla je Rast, koja je odrastala na stazama Crans-Montane i dodala...

- Bilo mi je teško skijati nakon katastrofe u Crans-Montani. Nadam se da sam izmamila osmijeh na nekim licima ovom pobjedom - rekla je Rast.