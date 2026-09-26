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DRITO ŽELI REFERENDUM

Pobuna oko novog stadiona ide korak dalje: Traže referendum za zaustavljanje cijelog projekta

Piše HINA,
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Pobuna oko novog stadiona ide korak dalje: Traže referendum za zaustavljanje cijelog projekta
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Foto: Grad Zagreb
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Drito s pravnim stručnjacima formulira referendumsko pitanje. Da bi prošao prijedlog raspisivanja referenduma u Skupštini, potrebna će im biti potpora najmanje trećine gradskih zastupnika

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Zagrebački Klub gradskih zastupnika Drito najavio je u subotu pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru, a zastupnica Milka Rimac Bilušić poručila je da će inicijativu najprije pokušati provesti kroz Gradsku skupštinu.

Drito s pravnim stručnjacima formulira referendumsko pitanje. Da bi prošao prijedlog raspisivanja referenduma u Skupštini, potrebna će im biti potpora najmanje trećine gradskih zastupnika.

"Ako ne uspijemo s našom inicijativom u Skupštini, spremni smo izaći na ulice i prikupljati potpise građana, bez obzira koliko je to teško", rekla je Rimac Bilušić na konferenciji za medije pod zapadnom tribinom maksimirskog stadiona.

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Foto: Grad Zagreb

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, referendum može predložiti najmanje trećina zastupnika u skupštini ili građanska inicijativa mora prikupiti potpise 20 posto ukupnog broja birača  u jedinici za koju se referendum traži.

Pobjedničko idejno rješenje SRC-a Svetice i stadiona Maksimir predstavljeno je prekjučer nakon međunarodnog natječaja. Prvonagrađeni rad potpisuju Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato.

Rješenje je nakon predstavljanja izazvalo brojne reakcije, a Drito posebno kritizira odvojene tribine i otvorene kutove stadiona.

Rimac Bilušić ustvrdila je da građani žele novi stadion, ali ne u predstavljenoj izvedbi te se zapitala jesu li članovi Ocjenjivačkog suda uzeli u obzir uvjete na Maksimiru.

"Je li itko od tih članova Ocjenjivačkog suda sjedio po zagrebačkoj zimi i osjetio sjeverac iz Maksimirske šume", upitala je.

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Rimac Bilušić poručila je i predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu da klub nije njegovo vlasništvo, nego pripada članovima, te da žele stadion prilagođen navijačima i njihovim obiteljima.

"Stadion se ne gradi da bi bio spomenik nečijem arhitektonskom egu", rekla je.

Drito je otvorio i pitanje mogućeg sukoba interesa u postupku odabira pobjedničkog rada. Rimac Bilušić navela je da član Ocjenjivačkog suda Kersten Geers i jedan od autora pobjedničkog rada Tommaso Fantini rade na istom švicarskom sveučilištu te zatražila pojašnjenje jesu li sve okolnosti važne za nepristranost postupka bile prijavljene i provjerene.

Foto: Grad Zagreb

Rimac Bilušić pozvala Tomaševića da objavi svoju platnu listu

Komentirala je i za ponedjeljak najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, rekavši da je štrajk Ustavom zajamčeno pravo te da odgovornost za eventualni kolaps u gradu snosi gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Ukoliko dođe do kolapsa u ponedjeljak, to je isključivo njegova odgovornost", poručila je.

Rimac Bilušić kritizirala je Tomaševića i zbog objave podataka o plaćama radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga te ga pozvala da javno objavi i svoju platnu listu.

"Mi smo ga jučer pozvali da svoju platnu listu podijeli javno i platnu listu svih onih kojima je podigao plaću na početku mandata, pa da vidimo koliko on svaki mjesec neto primi na račun sa svim dodacima", rekla je.

Ustvrdila je i da Grad nije proveo rekonstrukciju Holdinga niti ostvario dovoljne unutarnje uštede te da su razlike između zahtjeva sindikata i onoga što Grad može ponuditi postale prevelike.

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