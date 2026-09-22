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Počela prodaja ulaznica za Hajdukovu europsku jesen! Evo cijena i tko ih sve može kupiti

Piše Domagoj Vugrinović,
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Počela prodaja ulaznica za Hajdukovu europsku jesen! Evo cijena i tko ih sve može kupiti
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je potvrdio da 12.760 vlasnika godišnjih pretplata već ima osigurana mjesta za sve tri domaće europske utakmice

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Hajduk je u utorak u 10 sati počeo prodavati pakete ulaznica za tri domaće utakmice ligaške faze Konferencijske lige. Splićani će na Poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, a klub je za navijače pripremio ukupno 4000 paketa. Hajduk se nakon 16 godina vratio u ligaški dio jednog Uefina natjecanja, a velik interes za europske utakmice potaknuo je klub da navijačima ponudi mogućnost kupnje paketa za sva tri domaća susreta.

U prodaju je pustio 2500 paketa za istočnu tribinu po cijeni od 120 eura te 1500 paketa za zapadnu tribinu, za koje navijači moraju izdvojiti 165 eura. Kupci paketa tako će za pojedinu utakmicu platiti 40 eura na Istoku, odnosno 55 eura na Zapadu. Pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Hajduka, a jedna osoba može kupiti najviše pet paketa. Klub neće obračunavati dodatne popuste, a zbog očekivanog interesa preporučuje navijačima da ulaznice kupe putem interneta.

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Hajduk je pritom potvrdio da 12.760 vlasnika godišnjih pretplata već ima osigurana mjesta za sve tri domaće europske utakmice. Prodaja paketa trajat će do 28. rujna, osim ako se ranije ne rasprodaju. Dan poslije, 29. rujna, počinje pojedinačna prodaja ulaznica za utakmicu protiv Ajaxa. I pojedinačne ulaznice moći će kupiti samo aktivni članovi kluba.

Hajduk će europsku sezonu otvoriti 15. listopada protiv Ajaxa na Poljudu. Tjedan dana poslije, 22. listopada, momčad će gostovati kod švicarskog Thuna, a 5. studenoga očekuje je gostovanje kod gibraltarskog Lincoln Red Impsa.

Nakon dva uzastopna gostovanja Splićani se vraćaju na Poljud, gdje će 26. studenoga dočekati Sint-Truiden. Posljednju domaću utakmicu ligaške faze odigrat će 10. prosinca protiv Nordsjællanda, dok će europsku jesen zaključiti 17. prosinca gostovanjem kod danskog Midtjyllanda.

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