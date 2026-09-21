Đalović 'bocnuo' Hajduk: Garcia stalno gubi u velikim derbijima

O Keku ne treba trošiti riječi. Rijeka ima ozbiljnu kvalitetu i ove će se godine boriti za naslov uz Hajduk i Dinamo, poručio je bivši trener kluba s Kvarnera, Radomir Đalović, koji je uz Keka upravo jedini trener koji je s Rijekom osvojio HNL. Crnogorski stručnjak je bez angažmana od veljače i razlaza s turskim Kayserisporom.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Đalović je gostovao na Sport Klubu, gdje je komentirao uvjerljivu pobjedu Riječana (3-0) protiv Hajduka u Jadranskom derbiju. Smatra kako trener Gonzalo Garcia ima jedan problem za riješiti.

- Fali mi Hajduk u tim ozbiljnim utakmicama. Otkako je Garcia trener, i Rijeka i Dinamo ga pobjeđuju u derbijima. Očekujem da se podigne jer derbiji su jako bitni. Ima nešto u tradiciji. Skoro četiri godine, još tamo od Awaziema, Hajduk nije zabio gol na Rujevici i nije pobijedio. Mislim da je utakmica bila slična onoj kada je Rijeka pobijedila Hajduk 5-0. Realno, Hajduk je igrao, a Rijeka je zabijala golove. Kek je taktički odradio fenomenalnu utakmicu - poručuje bivši trener Rijeke.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Smatra kako će se Rijeka potuči za titulu.

- O Keku ne treba trošiti riječi. Rijeka ima ozbiljnu kvalitetu i ove će se godine boriti za naslov uz Hajduk i Dinamo. Ušli su u sezonu tražeći se malo. Mislim da trebaju popraviti malo igru u gostima. A da se vratimo na Keka, ovi rezultati protiv Hajduka su stvarno za svako poštovanje.