Obavijesti

Sport

Komentari 1
DANI DINAMA I RIJEKE

Počinje 1. Memorijal 'Nikola Pokrivač'. Najsretniji mogu osvojiti Beljin i Livijev dres

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Počinje 1. Memorijal 'Nikola Pokrivač'. Najsretniji mogu osvojiti Beljin i Livijev dres
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Središnji događaj bit će u subotu na Maksimiru od 16 sati, gdje će igrači Dinama i Rijeke na teren izaći u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču

Nakon više od dva tjedna stanke, na parkete diljem Hrvatske vraćaju se najbolji hrvatski futsalaši. Na rasporedu je posljednje kolo osnovnog dijela 1. HMNL, a tri tjedna nakon finala Kupa, opet će se susresti Futsal Dinamo i Rijeka (petak, 20:00, Sutinska vrela). Igrači Futsal Dinama imaju nekoliko motiva za pobjedu, među njima je i drugo mjesto, za koje, uz tri boda, moraju dočekati i kiks Osijeka, odnosno Olmissuma.

Rijeka je i kolo prije kraja osigurala prvu poziciju s 36 osvojenih bodova i imat će prednost domaćeg terena i u potencijalnom finalu doigravanja. Zna se i tko će imati prednost domaćeg terena u četvrtfinalnim susretima - Osijek, Futsal Dinamo i Olmissum, ali pozicije s kojih će ta tri kluba krenuti prema naslovu prvaka bit će jasne tek nakon posljednjeg kola.

Nakon velike drame u Kupu i žestokog faula, Futsal Dinamo dočekuje Rijeku u prvenstvu...

Utakmica između Futsal Dinama i Rijeke u petak u Sutinskim vrelima bit će i dobrotvornog karaktera. Futsalski derbi otvara prvi Memorijal "Nikola Pokrivač", koji su pokrenuli Nikolini prijatelji i Dinamova zaklada Nema predaje, u sklopu kojeg će biti pokrenuta i Stipendija "Nikola Pokrivač", usmjerena na financijsku potporu mladim, talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske.

Igrači Futsal Dinama i Rijeke izaći će u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču, a prodaji će biti i posebna tombola s kojom najsretniji mogu osvojiti reprezentativni dres Dominika Livakovića te Dinamov dres Diona Drene Belje. Sredstva će se također prikupljati i putem izravnih donacija. 

Zagreb: Komemoracija za tragično preminulog Nikolu Pokrivača | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Središnji događaj bit će u subotu na Maksimiru od 16 sati, gdje će igrači Dinama i Rijeke na teren izaći u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču. Završnica Memorijala je u nedjelju na terenu Klinček u Kušlanovoj ulici u sklopu GOAT lige, gdje će se u revijalnoj utakmici susresti legende Dinama i legende hrvatske nogometne reprezentacije.

Sredstva za Stipendiju "Nikola Pokrivač" prikupljat će se tijekom sva tri dana Memorijala, putem izravnih donacija posjetitelja, ali i kasnije, putem aukcija potpisanih dresova te prodaje limitirane serije memorijalnih čaša s likom Nikole Pokrivača.

Memorijal "Nikola Pokrivač" zamišljen je kao trajna inicijativa, koja iz sjećanja na bivšeg hrvatskog reprezentativca stvara novu vrijednost. Kroz stipendije, mladim sportašima iz manjih sredina želi se omogućiti kontinuitet treniranja, pristup opremi i uvjetima koji često nisu dostupni, sve s ciljem kako bi talent i rad, a ne okolnosti, odlučivali o njihovom sportskom putu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026