Kako je to bilo u Rusiji, normabeli i ostala sredstva za smirenje postala su dio uobičajenih "rekvizita" kada igra Hrvatska. No, znate li da na velikim natjecanjima "Vatreni" od bronce 1998. godine samo jednu utakmicu nokaut-faze nisu odveli u produžetke?! U pitanju je, vjerovali ili ne, finale prošlog SP-a u Rusiji protiv Francuske (2-4)...

LOVREN DOŠAO POZDRAVITI NAVIJAČE:

Otkako su pobijedili Nizozemsku u utakmici za treće mjesto na Parku prinčeva (2-1), hrvatski nogometaši na velikom natjecanju skupinu su opet prošli tek deset godina kasnije na Euru u Austriji i Švicarskoj. A tu ćemo, nažalost, dovijeka pamtiti kako smo ispali u četvrtfinalu od Turske. Da previše ne kopamo po ranama, u 119. minuti Klasnić je zabio za vodstvo i, vjerovali smo, polufinale, a onda u 122. minuti, kada je originalna sudačka nadoknada istekla, Semih Senturk pobrinuo se da ga zapamte svi Hrvati. Psihički pad koji nam se dogodio nismo mogli prebroditi na jedanaestercima.Turci su slavili s ukupnih 4-2.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon Turske nismo izborili SP 2010. u Južnoafričkoj Republici, nismo prolazili skupinu dvije godine kasnije na Euru u Poljskoj i Ukrajini te na SP-u u Brazilu, a potom smo 2016. godine na prvom Euru s 24 reprezentacije u osmini finala umjesto Islanda za protivnika dobili moćne Portugalce. Teških i tvrdih 90 minuta, bez golova, a u 117. minuti greška Ivana Strinića nakon koje su Portugalci složili kontru koju je u četvrtfinale pretvorio Ricardo Quaresma. I Hrvatska ide kući.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sva ta bolna ispadanja dobro smo naplatili dvije godine kasnije. Danska nam je u nokaut-fazi bila prva na putu do finala, dva gola vidjeli smo u prve četiri minute, Jorgensenov pa Mandžukićev, pa nijedan sve do jedanaesteraca. Ukazao se Danijel Subašić, obranio tri komada i s 4-3 došli smo do četvrtfinala i Rusije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I još jedne drame. Šokirao nas je Čerišev, izjednačio Andrej Kramarić, da bi Vida u 101. zabio za preokret. No u 115. Mario Fernandes budi sjećanja iz 2008. godine. Srećom, nije nam se ponovila Turska, Brazilac Fernandes je promašio jedanaesterac, prije njega i Smolov i Hrvatska je s 5-4 izborila polufinale.

Engleska. Ponovno grozan ulazak u utakmicu, Tripper je sjajno pogodio iz slobodnjaka u petoj minuti, mogli su Englezi otići i na 2-0, ali Perišić je u 68. skinuo loptu s glave Walkeru, dok je u 109. Mario Mandžukić zabio predzadnji i najdraži gol za Hrvatsku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadnju dramu gledali smo prošlog lipnja u osmini finala Europskog prvenstva sa Španjolskom. Iako smo poveli autogolom Pedrija u 20. minuti, Španjolci su okrenuli i otišli na, činilo se, nedostižnih 3-1 u 77. minuti. Oršić nam je u 85. dao nadu, a onda Pašalić u 92. pogodio za potpunu ekstazu u našim redovima. No, prigasio ju je Morata za 10 minuta, a potpuno ugasio Oyarzabal tri minute kasnije...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska u nokaut-fazi nakon 1998.:

Hrvatska - Turska 2-4 (1-1), jedanaesterci, četvrtfinale EP-a 2008.

Hrvatska - Portugal 0-1, produžeci, osmina finala EP-a 2016.

Hrvatska - Danska 4-3 (1-1), jedanaesterci, osmina finala SP-a 2018.

Hrvatska - Rusija 5-4 (1-1; 2-2), jedanaesterci, četvrtfinale SP-a 2018.

Hrvatska - Engleska 2-1 (1-1), produžeci, polufinale SP-a 2018.

Hrvatska - Španjolska 3-5 (3-3), produžeci, osmina finala EP-a 2021.

Najčitaniji članci