ZANIMLJIVA UVERTIRA

Pogledajte bizaran video kojim je Armada najavila utakmicu u Konferencijskoj ligi s Noahom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facbook

Uoči gostovanja protiv Noaha, Armada je objavila video u kojemu su prikazani maskirani pripadnici ultras skupine koji se pojavljuju na različitim lokacijama u gradu

Rijeka danas od 18.45 gostuje u Armeniji kod Noaha, momčadi koju vodi bivši trener Dinama Sandro Perković u sklopu Konferencijske lige. Aktualni prvak HNL-a loše je krenuo u sezonu, a novi trener Viktor Sanchez i njegova momčad žele preko Europe pokrenuti stvari.

- Optimistični smo jer vjerujemo u ono što radimo i znamo da će nam se vratiti. Kažemo si istinu između sebe i idemo dalje. Nemamo vremena raditi u miru kao da smo u pripremama, analiziramo gdje smo pogriješili, ali ne da bi upirali prstom u nekoga, već da se te greške isprave - rekao je u najavio utakmice Sanchez.

To će biti prva utakmica u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja za Riječane još od 2020. godine kada su igrali po skupinama Europske lige. Uoči susreta navijačka skupina Rijeke Armada objavila je na službenim stranicama video koji je teško prepričati. Na njemu se pojavljuju navijači s maskama na licima na nekoliko lokacija: voze se vlakom i autobusom, rade u mehaničarskoj radnji i crtaju grafite, a video završava porukom "Blizu smo".

