Pogledajte ljestvicu Europske lige: Dinamo vodeća momčad!

Nije ni nekadašnji prvak Europe Nottingham Forest, ni nizozemski velikan Feyenoord, ni talijanska Bologna, ni Roma, ni Betis i Aston Villa, pa ni Lille, Lyon, Braga i Midtjylland. Vodeći klub Europske lige nakon dva kola je Dinamo Zagreb! Taj mu je laskavi epitet, nakon trijumfa nad Fenerbahčeom 3-1 u Zagrebu prošli tjedan, donijela nova pobjeda istim rezultatom protiv Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli.

Koliko bodova treba Dinamu za prolazak?

"Modri" su prvi blok europskih utakmica odradili savršeno i mnogi im bogatiji i ugledniji klubovi gledaju u leđa. No naravno, ništa nije gotovo, za siguran prolazak među najbolja 24 trebat će mu 12 bodova (iako će i 11 gotovo sigurno biti dovoljno, ali nije u Ligi prvaka prošle sezone), a za mjesto u najboljih osam, što donosi izravan plasman u osminu finala, najmanje 16, a u nekom scenariju i 15.

Kakav je raspored Dinama do kraja Europske lige?

Kako god, "modri" su čvrsto u sedlu i prolasku u nokaut-fazu mogu se približiti već za tri tjedna, kad ih čeka prvo pravo gostovanje u Malmöu u Švedskoj (23. listopada, 21 sat). Nakon toga ih čekaju tri ispita protiv klubova iz lige "petice", Celte iz Viga u Maksimiru (6. studenog, 18.45), Lillea u Francuskoj (27. studenoga, 18.45) i Betisa u Zagrebu (11. prosinca, 18.45). Nakon božićno-novogodišnje stanke dočekat će rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat) i gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat).

