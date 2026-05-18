Pogledajte statistiku igrača oko kojih se izbornik Dalić lomio

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na konferenciji za medije predstavio je 26 igrača, a još sedmoricu stavio je na pretpoziv. Popis je odmah izazvao brojne komentare, prijepore i reakcije, osobito zbog nekih imena koja nisu ušla među putnike.

Najviše se raspravljalo o dvojici Dinamovih igrača, Dionu Dreni Belji i Luki Stojkoviću. Mnogi su očekivali da će ih Dalić uvrstiti na glavni popis, ali izbornik ih je stavio na pretpoziv. Beljo je iza sebe ostavio sjajnu sezonu u Dinamu, no Dalić je objasnio da ga nije izostavio zbog kvalitete, nego zbog jake konkurencije u napadu.

- Prvo, čestitam Dinamu i Belji, koji je zaista bio blizu, ali konkurencija je dobra. Imamo Kramarića i Budimira, koji su neupitni, a tu su Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku. Matanović igra u Bundesligi, prvi je strijelac kluba i igra finale Europske lige. Ja sam Belju prije tri godine zvao u reprezentaciju, imao je svoju prigodu. Jedini razlog zašto nije na popisu jest konkurencija - rekao je Dalić.

Izbornik je dodao da je imao dvojbe i oko Stojkovića, Lovre Majera te napadačkih pozicija, ali poručio je da stoji iza svog izbora. Naglasio je da, uz igračku kvalitetu, posebno pazi na atmosferu u reprezentaciji. Dalić je, čini se, u veznom redu prednost dao Luki Sučiću, koji igra za Real Sociedad. Sučić je ove sezone u španjolskom prvenstvu imao 21 nastup, devet puta bio je u početnoj postavi, a u prosjeku je igrao 44 minute po utakmici. Zabio je tri gola i jednom asistirao, a prosječna ocjena iznosila mu je 6,87.

Statistika Luke Stojkovića.

Nezadovoljstvo su iskazali i brojni navijači na službenoj Facebook stranici HNS-a. Dio njih pitao se zašto su Toni Fruk, Igor Matanović ili Petar Musa dobili prednost ispred Belje i Stojkovića. Drugi su, pak, stali na Dalićevu stranu i istaknuli da Kramarić, Budimir, Musa i Matanović imaju dovoljno jak argument za mjesto na popisu.

Statistika Diona Drene Belje.

Među igračima koji nisu dobili poziv nalazi se i Josip Mišić. Kapetan Dinama odigrao je važnu ulogu u sezoni u kojoj je zagrebački klub osvojio dvostruku krunu i igrao europske utakmice. Ove je sezone upisao 44 nastupa, zabio dva gola i dodao tri asistencije. Dalić je priznao da Mišić igra jako dobro, ali objasnio je zašto ga nije uvrstio na popis.

- Kapetan Dinama, nositelj i najbolji igrač. To je pokazao i Boban kada ga je ostavio kao središnju figuru. Znam da igra jako dobro, ali mi tu imamo mlađa rješenja. Nisam ga zvao prije, sada je kasno. Tada je konkurencija bila jaka, poput Kovačića, Brozovića i Rakitića. Sada su tu mlađi igrači - rekao je Dalić.

Hrvatska će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu, a istog dana otputovat će u Rijeku, gdje će se pripremati do 6. lipnja. Vatreni će 2. lipnja na Rujevici igrati pripremnu utakmicu protiv Belgije, a pet dana poslije u Varaždinu ih čeka dvoboj sa Slovenijom. Reprezentacija će 9. lipnja otputovati u američku bazu u Alexandriji, u saveznoj državi Virginiji.

Hrvatska će Svjetsko prvenstvo otvoriti 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Zatim će 23. lipnja igrati protiv Paname u Torontu, a skupinu će zaključiti 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji.