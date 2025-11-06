Obavijesti

Sport

Komentari 3
I DALJE DOBRO STOJE

Pogledajte tablicu Europske lige nakon Dinamovog debakla

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte tablicu Europske lige nakon Dinamovog debakla
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo do kraja ligaške faze ima još četiri utakmice, odnosno 12 potencijalnih bodova koje može osvojiti, no raspored im je težak..

Dinamo je poražen u četvrtom kolu Europske lige od Celte s 3-0. Bila je to prva europska utakmica u kojoj su "modri" na Maksimiru primili tri pogotka u prvih 45 minuta. Dva gola postigao je Pablo Duran (4’, 44’), dok je Sergi Dominguez (28’) zatresao vlastitu mrežu.

Duran je doveo goste u vodstvo već u četvrtoj minuti iz prve prave prilike Celte. U 28. minuti već je bilo 2-0. Bryan Zaragoza “projurio” je pored Theophilea-Catherinea, a zatim ubacio pred gol. Lopta je pogodila Domingueza, prevarila Ivana Nevistića i završila u mreži. U posljednjim trenucima prvog dijela Duran je ponovno zabio za 3-0.

ADIOS MUCHACHOS Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Dinamo je tako ostao na sedam bodova, ali i dalje ima vrlo dobre izglede za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Trenutačno se nalazi na osmom mjestu ligaške ljestvice, a do kraja skupine igra još s Lilleom (27. studenoga), Real Betisom (11. prosinca), FCSB-om (22. siječnja) i Midtjyllandom (29. siječnja).

Ono što "modre" može zabrinjavati je da su ovim porazom pokvarili gol-razliku koja bi mogal biti ključna za prolazak u nokaut fazu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025