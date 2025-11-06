Dinamo do kraja ligaške faze ima još četiri utakmice, odnosno 12 potencijalnih bodova koje može osvojiti, no raspored im je težak..
Pogledajte tablicu Europske lige nakon Dinamovog debakla
Dinamo je poražen u četvrtom kolu Europske lige od Celte s 3-0. Bila je to prva europska utakmica u kojoj su "modri" na Maksimiru primili tri pogotka u prvih 45 minuta. Dva gola postigao je Pablo Duran (4’, 44’), dok je Sergi Dominguez (28’) zatresao vlastitu mrežu.
Duran je doveo goste u vodstvo već u četvrtoj minuti iz prve prave prilike Celte. U 28. minuti već je bilo 2-0. Bryan Zaragoza “projurio” je pored Theophilea-Catherinea, a zatim ubacio pred gol. Lopta je pogodila Domingueza, prevarila Ivana Nevistića i završila u mreži. U posljednjim trenucima prvog dijela Duran je ponovno zabio za 3-0.
Dinamo je tako ostao na sedam bodova, ali i dalje ima vrlo dobre izglede za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Trenutačno se nalazi na osmom mjestu ligaške ljestvice, a do kraja skupine igra još s Lilleom (27. studenoga), Real Betisom (11. prosinca), FCSB-om (22. siječnja) i Midtjyllandom (29. siječnja).
Ono što "modre" može zabrinjavati je da su ovim porazom pokvarili gol-razliku koja bi mogal biti ključna za prolazak u nokaut fazu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+