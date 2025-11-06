Pogledajte tablicu Europske lige nakon Dinamovog debakla

Dinamo je poražen u četvrtom kolu Europske lige od Celte s 3-0. Bila je to prva europska utakmica u kojoj su "modri" na Maksimiru primili tri pogotka u prvih 45 minuta. Dva gola postigao je Pablo Duran (4’, 44’), dok je Sergi Dominguez (28’) zatresao vlastitu mrežu.

Duran je doveo goste u vodstvo već u četvrtoj minuti iz prve prave prilike Celte. U 28. minuti već je bilo 2-0. Bryan Zaragoza “projurio” je pored Theophilea-Catherinea, a zatim ubacio pred gol. Lopta je pogodila Domingueza, prevarila Ivana Nevistića i završila u mreži. U posljednjim trenucima prvog dijela Duran je ponovno zabio za 3-0.

Dinamo je tako ostao na sedam bodova, ali i dalje ima vrlo dobre izglede za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Trenutačno se nalazi na osmom mjestu ligaške ljestvice, a do kraja skupine igra još s Lilleom (27. studenoga), Real Betisom (11. prosinca), FCSB-om (22. siječnja) i Midtjyllandom (29. siječnja).

Ono što "modre" može zabrinjavati je da su ovim porazom pokvarili gol-razliku koja bi mogal biti ključna za prolazak u nokaut fazu.