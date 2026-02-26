Pogledajte za koliko je Hajduk prodao loptu kojom je Livaja zabio pobjednički gol Rijeci

Hajduk je pokrenuo aukcijsku stranicu na kojoj se prodaju autentični proizvodi s utakmica, za početak dresovi i lopte, a uskoro bi se mogli naći i drugi artikli poput golmanskih rukavica i kapetanske trake. Svi su proizvodi ponuđeni na aukciji autentični, s potpisima igrača, a već su prve licitacije nadmašile očekivanja.

Dres Marka Livaje s rođendanskim natpisom "115. rođendan" izlicitiran je na čak 3920 eura, lopta kojom je postigao gol Rijeci na 2080 eura, a Pukštasov dres s utakmice protiv Slaven Belupa plaćen je 1190 eura.

Inicijativa za aukcije stigla je iz redova navijača i kolekcionara koji su željeli doći do autentičnih proizvoda. Hajduk će 15 posto zarade od aukcija usmjeriti u humanitarne svrhe, kroz svoj humanitarni kanal "Bilo srce", koji se i inače bavi humanitarnim radom i pomoći potrebitima.

Riječ je o udruzi kojoj Hajduk svake godine uplaćuje određena sredstva za humanitarni rad, a ovo je dodatni prihod koji mogu usmjeriti prema potrebitima.

Livajin dres s utakmice protiv Osijeka prodan je za 3920 eura | Foto: HNK Hajduk

Dres Rokasa Pukštasa, koji je zabio u pobjedi protiv Slaven Belupa, prodali su za 1190 eura | Foto: HNK Hajduk

Foto: HNK Hajduk

Lopta kojom je Livaja zabio pobjednički gol protiv Rijeke prodana je za 2080 eura | Foto: HNK Hajduk