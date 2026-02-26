Dres Marka Livaje s rođendanskim natpisom "115. rođendan" izlicitiran je na čak 3920 eura, lopta kojom je postigao gol Rijeci na 2080 eura, a Pukštasov dres s utakmice protiv Slaven Belupa plaćen je 1190 eura
Pogledajte za koliko je Hajduk prodao loptu kojom je Livaja zabio pobjednički gol Rijeci
Hajduk je pokrenuo aukcijsku stranicu na kojoj se prodaju autentični proizvodi s utakmica, za početak dresovi i lopte, a uskoro bi se mogli naći i drugi artikli poput golmanskih rukavica i kapetanske trake. Svi su proizvodi ponuđeni na aukciji autentični, s potpisima igrača, a već su prve licitacije nadmašile očekivanja.
Inicijativa za aukcije stigla je iz redova navijača i kolekcionara koji su željeli doći do autentičnih proizvoda. Hajduk će 15 posto zarade od aukcija usmjeriti u humanitarne svrhe, kroz svoj humanitarni kanal "Bilo srce", koji se i inače bavi humanitarnim radom i pomoći potrebitima.
Riječ je o udruzi kojoj Hajduk svake godine uplaćuje određena sredstva za humanitarni rad, a ovo je dodatni prihod koji mogu usmjeriti prema potrebitima.
