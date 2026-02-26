Obavijesti

Sport

Komentari 4
DIO IDE U HUMANITARNE SVRHE

Pogledajte za koliko je Hajduk prodao loptu kojom je Livaja zabio pobjednički gol Rijeci

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte za koliko je Hajduk prodao loptu kojom je Livaja zabio pobjednički gol Rijeci
Foto: HNK Hajduk

Dres Marka Livaje s rođendanskim natpisom "115. rođendan" izlicitiran je na čak 3920 eura, lopta kojom je postigao gol Rijeci na 2080 eura, a Pukštasov dres s utakmice protiv Slaven Belupa plaćen je 1190 eura

Admiral

Hajduk je pokrenuo aukcijsku stranicu na kojoj se prodaju autentični proizvodi s utakmica, za početak dresovi i lopte, a uskoro bi se mogli naći i drugi artikli poput golmanskih rukavica i kapetanske trake. Svi su proizvodi ponuđeni na aukciji autentični, s potpisima igrača, a već su prve licitacije nadmašile očekivanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigur pljuje Radeljića

Pokretanje videa...

Sigur pljuje Radeljića 00:19
Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dres Marka Livaje s rođendanskim natpisom "115. rođendan" izlicitiran je na čak 3920 eura, lopta kojom je postigao gol Rijeci na 2080 eura, a Pukštasov dres s utakmice protiv Slaven Belupa plaćen je 1190 eura.

Inicijativa za aukcije stigla je iz redova navijača i kolekcionara koji su željeli doći do autentičnih proizvoda. Hajduk će 15 posto zarade od aukcija usmjeriti u humanitarne svrhe, kroz svoj humanitarni kanal "Bilo srce", koji se i inače bavi humanitarnim radom i pomoći potrebitima.

Riječ je o udruzi kojoj Hajduk svake godine uplaćuje određena sredstva za humanitarni rad, a ovo je dodatni prihod koji mogu usmjeriti prema potrebitima.

Livajin dres s utakmice protiv Osijeka prodan je za 3920 eura | Foto: HNK Hajduk
Dres Rokasa Pukštasa, koji je zabio u pobjedi protiv Slaven Belupa, prodali su za 1190 eura | Foto: HNK Hajduk
Foto: HNK Hajduk
Lopta kojom je Livaja zabio pobjednički gol protiv Rijeke prodana je za 2080 eura | Foto: HNK Hajduk
TRENER VARAŽDINA Šafarić: Hajduk bi teško dobio Rijeku bez isključenja Petroviča
Šafarić: Hajduk bi teško dobio Rijeku bez isključenja Petroviča
JE LI KAZNA PRIMJERENA? Stigla kazna za pljuvanje: Niko Sigur propušta čak dva derbija!
Stigla kazna za pljuvanje: Niko Sigur propušta čak dva derbija!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer
FOTO: MARIO I MARIJA PAŠALIĆ

Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer

Marija Pašalić (30), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije četiri godine rodio im se sin Luka
VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao

Real je s ukupnih 3-1 izbacio Benficu. Nakon prvog šoka, Real je preokrenuo i mirno priveo susret kraju. PSG je pobijedio Monaco s ukupnih 5-4, a Galatasaray je nakon produžetaka izbacio Juventus

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026