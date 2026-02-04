Obavijesti

Sport

SENZACIJA

Pojačanje na Gripama! Jasmin Repeša pomoći će sinu u Splitu

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: < 1 min
Opatija: Konferencija za medije HKS-a uoči utakmice s Luksemburgom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski trener Jasmin Repeša podnio je ostavku u Trapani Sharksima krajem prošle godine, a klub se trenutno nalazi u velikim financijskim problemima

Senzacionalna vijest stiže sa splitskih Gripa. Jasmin Repeša priključio se stožeru prve momčadi Splita kao savjetnik i dodatna pomoć sinu Dini Repeši.

Dino Repeša preuzeo je momčad na početku sezone, no u oba natjecanja (ABA i Premijer liga) Split je prolazio kroz brojne turbulencije, a ostvareni rezultati nisu u skladu s očekivanjima. Uvod u sezonu izgledao je ohrabrujuće, međutim odlaskom bivšeg hrvatskog reprezentativca Leona Radoševića u Treviso momčad je upala u rezultatsku krizu, zbog čega se u jednom trenutku čak govorilo i o smjeni trenera.

Uprava kluba, ipak, nije bila sklona takvom raspletu pa je povukla vrlo zanimljiv potez te angažirala proslavljenog hrvatskog stručnjaka kako bi pomogao sinu, nakon što je napustio talijanski Trapani.

Jasmin Repeša bit će stalno uz momčad i sudjelovat će u radu na treninzima, no neće sjediti na klupi tijekom utakmica. I u takvoj ulozi trebao bi biti velika pomoć momčadi koja je i dalje u igri za oba trofeja. Repeša stariji već je vodio prvu momčad Splita u sezoni 2000/01, kada je klub izborio četvrtfinale Suprolige.

OSTALO

