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UŽIVA NA ODMORU

Pojavila se prva Dalićeva fotka otkad je napustio reprezentaciju

Piše 24sata,
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Pojavila se prva Dalićeva fotka otkad je napustio reprezentaciju
Foto: Instagram
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Dalić nakon povlačenja iz javnosti uhvaćen u Veloj Luci: nasmijan na druženju s pjevačima, i to baš na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića

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Zlatko Dalić potpuno se povukao iz javnosti otkad je 8. srpnja napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije, otišavši na zaslužen odmor nakon napornog Svjetskog prvenstva. Točno tri tjedna kasnije na društvenim mrežama pojavila se prva njegova fotografija iz postizborničke ere.

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Foto: Željko Lukunić/PIXSELL, Morana Ćosić/24sata

Objavio ju je zadarski pjevač Jure Brkljača na Instagramu. Na jednom mjestu, u Veloj Luci na Korčuli, skupila su se poznata lica iz svijeta glazbe i sporta. Dalić pozira nasmijan u društvu Brkljače, Ivice Sikirića Ice i Dine Petrića. Uz jednostavan opis "Klasičan dan", pjevač je dao naslutiti da je riječ o opuštenom druženju u srcu Dalmacije, a objava je brzo prikupila brojne pozitivne komentare obožavatelja.

Fotografija nije nastala slučajno, već na vrlo poseban dan i na posebnom mjestu. Objavljena je u srijedu, na samu godišnjicu smrti glazbene legende Olivera Dragojevića. Upravo se u to vrijeme u njegovoj rodnoj Veloj Luci održavala manifestacija "Trag u beskraju", koja svake godine privuče brojne glazbenike, prijatelje i obožavatelje. Dalić, pak, još nije otkrio gdje će nastaviti trenersku karijeru, usred interesa s mnogih strana svijeta.

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