'Nekima se gadi igrati HNL, a svi žele igrati velike utakmice'

Nenad Bjelica poslije poraza od Varaždina nije birao riječi, bilo je prilično jasno kako je trener Dinama ovoga puta izgubio živce. Predstava njegove momčadi nije bila dobra, Varaždin je zasluženo skinuo (1-0) hrvatskog prvaka.

- Čestitam Varaždinu na zasluženoj pobjedi, pokazali su puno borbe, želje i htijenja, vidjelo se kako žele taj pozitivan rezultat. Mi smo očito mislili da će nam biti lakše, pa onda i kada dođu neke dobre situacije ne zabiješ gol ili vam golman obrani. Nama je ovo dobar šamar, dokaz da samo maksimalnim pristupom možemo pobjeđivati i dalje - kaže Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Za ovakvu predstavu nemam objašnjenja, svi misle da moraju igrati, da moraju uvijek biti na terenu, bilo u Europi ili na drugim utakmicama. A onda njihovi menadžeri zivkaju vas, mene, raznim putem pokušavaju doći do beneficija. A kod Nenada Bjelice nema beneficija, zapamtite! Jedino mjerilo je teren, danas smo imali nekolicinu njih koji bi rado igrali velike utakmice, ali su jako malo pokazali. To je dobro mjerilo za sve ono koje dolazi.

- Tko zna, možda ćemo sada manje rotirati u sljedećim utakmicama, igrat će se prema zaslugama. Lani su te rotacije dobro funkcionirale, a sada se pojedincima očito gadi igrati HNL. OK, ako ne žele, nema problema, neće ga ni igrati. Imamo mi momaka koji žele igrati, ima ih i u B momčadi, ako treba bit će prilike za njih. A tko neće davati maksimum, neće ni igrati. Takvima džabe i menadžeri i novinari, meni je svejedno. Takvi pozivi za mene su završena priča.

- Igrači prije svega moraju poštivati Dinamo, klub koji ih redovito plaća. U ugovoru im stoji kako oni moraju trenirati, a trener bira kada će tko igrati. Malo previše energije trošimo na razne poziva, više nemam strpljenja. Neka igrači šute i rade, a ja ću odlučiti tko će igrati. Tako će biti do kraja polusezone, to sam im već i najavio u svlačionici. Više ne želim nikoga u svojoj kabini, nikakve individualne razgovore. Mjerilo je teren, tko se pokaže na treningu, taj će igrati - završio je Bjelica.

Borimir Perković bio je prilično zadovoljan prvom pobjedom svoje momčadi ove sezone...

- Odigrali smo odličnu utakmicu u oba pravca, i u obrani i prema naprijed. Defanzivno smo limitirali Dinamo u svemu, a u igri prema naprijed smo bili opasni. Dolazili smo brzo do gola, u drugom poluvremenu to smo sve nastavili. Imali smo još neke situacije koje su mirisale da se tako nešto dogodi, Dinamo je pogodio stativu i nije baš to bilo tako lako. Pohvala za moje igrače, velika je stvar pobijediti ovakav Dinamo - rekao je Borimir Perković, pa dodao:

- Vjerujem u svoje igrače i potenciram to već duže vrijeme. U osam utakmica četiri smo izgubili, a četiri nismo - ja sam to tako gledao. Potencirao sam da nam neće ništa pobjeći pa tako ni pobjeda. Moglo se dogoditi i prije, ali dogodila se sad protiv najbolje ekipe. A na krajukrajeva pišu se ‘ista’ tri boda, ali vrijednost pobjede je visa. Bit će ovo sigurno psihološki vjetar u leđa.