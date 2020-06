Policija na treningu Hajduka, Jakoliš nije prijavio prijetnje...

Šteta na kući Jakoliševih u Šibeniku procijenjena je na tisuću kuna, a Marin je, unatoč potresenosti, trenirao normalno. Ipak prijetnje i uvrede nije prijavio policiji...

<p>Ispisani grafiti uvredljivog sadržaja i oštećenje fasada obiteljske kuće<strong> Marina Jakoliša</strong> (23), u kombinaciji s uvredama i prijetnjama na društvenim mrežama koje su upućene igračima Hajduka nakon poraza od Lokomotive u Kranjčevićevoj, rezultirale su dolaskom većeg broja policajaca na jučerašnji trening Hajduka.</p><p>Oko pomoćnih terena stadiona u Poljudu, na kome se normalno odvijao popodnevni trening prve momčadi, rasporedila se veća grupa policajaca s nekoliko 'marica'. Na naš upit tko je tražio dolazak policije, iz Hajduka su samo kratko odgovorili kako oni nisu.</p><p>Očito je bila u pitanju procjena policije. Naime, nešto kasnije je na stadionu bila organizirana i promocija knjige "Naš Hajduk – borba navijača za klub", na kojoj se okupilo jako puno navijača, pa je policija očito procijenila da bi bilo bolje stvari držati pod kontrolom, što su nam i uostalom potvrdili dan kasnije:</p><p>- Bila je to redovna opservacija tog područja. U petak je na Poljudu utakmica i policijski službenici su preventivno opservirali to područje. To i inače radimo sukladno procjenama i, kako na Poljudu, tako i u centru grada i na svakom području gdje procjenimo da je to potrebno - kazala je glasnogovornica splitske policije <strong>Antonela Lolić</strong>.</p><p>Trening prve momčadi Hajduka i promocija knjige protekli su bez ikakvih problema, a normalno je trenirao i <strong>Marin Jakoliš</strong>, čiju su obiteljsku kuću u Šibeniku oštetili nepoznati počinitelji ispisivanjem grafita i nekoliko bačenih boca, pri čemu je nastala šteta procijenjena na oko tisuću kuna.</p><p>- Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnijete kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja - kazala je glasnogovornica šibenske policije <strong>Marica Kosor</strong> te dodala kako ni u Šibeniku ni u Splitu, gdje živi Marin Jakoliš, nisu prijavljene prijetnje.</p>