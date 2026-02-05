Policija srušila golemi piratski streaming servis. Milijuni ostali bez prijenosa Premiershipa

Britanska policija zadala je težak udarac organiziranom piratstvu nakon što je u koordiniranoj akciji na području Manchestera ugasila jedan od najvećih ilegalnih IPTV servisa. Mreža koja je milijunima korisnika omogućavala gledanje utakmica Premier lige i drugog premium sadržaja srušena je, a četiri osobe su uhićene pod sumnjom da su vodile operaciju vrijednu više milijuna eura.

Zaplijenjeni serveri vrijedni gotovo 900.000 eura

Tijekom racije u Boltonu, specijalna jedinica londonske policije za zločine protiv intelektualnog vlasništva (PIPCU) uhitila je dvije žene, u dobi od 21 i 40 godina, te dva muškarca u dobi od 40 i 49 godina. Tereti ih se za udruživanje radi distribucije materijala koji krši autorska prava i pranje novca. Istražitelji sumnjaju da je samo jedan od osumnjičenika od ove operacije zaradio više od 3,5 milijuna eura. U sklopu akcije zaplijenjeno je deset servera i prateća oprema čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 900.000 eura. Serveri su ugašeni na licu mjesta, što je izazvalo trenutni prekid signala i masovno nezadovoljstvo među korisnicima diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Sve je počelo dojavom Skyja

Čitava istraga pokrenuta je nakon što je medijska kuća Sky, koja drži ekskluzivna prava na prijenose Premier lige i Formule 1, prijavila policiji sumnjive aktivnosti povezane s velikim ilegalnim streaming servisom. Korisnici su putem modificiranih uređaja, najčešće takozvanih "dodgy Fire Stickova", za znatno nižu cijenu dobivali pristup sadržaju koji inače košta stotine eura godišnje. Iako su uhićeni pušteni da se brane sa slobode dok istraga traje, policija je poslala jasnu poruku svima koji se bave piratstvom.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

'Ovo nije bezopasna alternativa, već organizirani kriminal'

Detektiv Jordan Day iz jedinice PIPCU naglasio je kako ovakve operacije nisu bezazlene.

​- Kriminalci nastavljaju nuditi ilegalne IPTV streaming usluge potrošačima. Te usluge nisu bezopasne alternative, već primjeri organiziranih kriminalnih operacija koje generiraju milijunske ilegalne profite. Ova akcija pokazuje kakav utjecaj možemo imati kada blisko surađujemo s partnerima poput Skyja kako bismo razbili te ilegalne mreže.

S njim se složio i Matt Hibbert, direktor odjela za borbu protiv piratstva u Skyju, koji je upozorio i same korisnike na opasnosti kojima se izlažu.

​- Ljudi koji gledaju ilegalne prijenose moraju znati da to nije zločin bez žrtava. Nedavno istraživanje organizacije BeStreamWise pokazalo je da se gotovo 65 posto korisnika ilegalnih streaminga suočilo sa sigurnosnim prijetnjama poput malwarea. Ovakve akcije pomažu u zaštiti potrošača, njihovih uređaja i osobnih podataka.