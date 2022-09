Policija uhitila navijača koji je pucao iz raketnog bacača

Nevjerojatan i luđački potez jednog navijača s niželigaške utakmice u Plitvicama dobio je svoj nastavak. Navijač koji je iz zolje ispalio vatrometnu raketu prema terenu i umalo pogodio klupu s igračima priveden je, obavijestili su iz Ličko-senjske policije.

Radilo se o utakmici Prve županijske lige Ličko-senjske između NK Plitvice i NK Sokolac iz Brinja (1-4) koja se igrala u nedjelju.

"Policijski službenici Postaje granične policije Korenica dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom s područja Općine Plitvička Jezera zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

On se sumnjiči da je 11. rujna 2022. godine oko 16 sati na nogometnom igralištu u Mukinjama, na nogometnoj utakmici Županijske nogometne lige Ličko-senjske županije, kao navijač jednog nogometnog kluba s tribine igrališta iz improvizirane nepoznate naprave nalik na tzv. zolju u smjeru igrališta, igrača i gledatelja ispalio pirotehničko ili neko drugo eksplozivno sredstvo koje je palo i eksplodiralo u neposrednoj blizini igrača.

Ovakvim postupkom izazvao je opasnost za život i tijelo ljudi ozbiljno ugrozivši sigurnost svih na utakmici.

On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave ličko-senjske, a kaznena prijava protiv njega bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

U sklopu kriminalističkog istraživanja izvršena je pretraga prostorija koje on koristi kojom prilikom je pronađeno pirotehničko sredstvo tzv. topovski udar kategorije F2, što je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto od njega. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. stavak 6. Zakona o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja, odnosno zbog posjedovanja pirotehničkog sredstva F2 protiv njega će biti podnesena prijava nadležnom inspektoratu", stoji u priopćenju.

I iz Hrvatskog nogometnog saveza oglasili su se na ovaj incident:

"Hrvatski nogometni savez oštro osuđuje svaki oblik verbalnog i fizičkog nasilja na nogometnim igralištima, radi preventivno na iskorjenjivanju svakog oblika nasilja na igralištima diljem Hrvatske, a svaki se incident pokušava adekvatno sankcionirati", kažu u HNS-u.

O kazni za klub NK Plitvice, kao organizatora ove utakmice, odlučit će disciplinski sudac, na što HNS nema izravni utjecaj, kaže glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, te naglašava da se HNS “maksimalno zalaže za iskorjenjivanje nasilja i da disciplinske odluke to trebaju reflektirati”.

Također treba reći da HNS u proteklom razdoblju intenzivno komunicira s MUP-om, između ostaloga i u kontekstu rada na Protokolu o organizaciji utakmica visokog rizika, kaže Pacak i naglašava da i Odjel prevencije, sigurnosti i integriteta pokreće različite preventivne aktivnosti “kako bismo stali na kraj nasilju, verbalnom i fizičkom, na nogometnim stadionima i igralištima”.

Kako je Hini rekao disciplinski sudac Darko Banić postupak se pokreće temeljem zapisnika s utakmice i javno dostupnih video snimki, te se smatra žurnim i bit će proveden u roku od sedam dana.

“Meni je temelj postupka zapisnik s utakmice o zapažanju delegata koji je zapisao da je, prema njegovom mišljenju, gledatelj ispalio tzv. topovski udar i to sa tribine, od kojih je jedan upao u teren, oko pet metara od igrača”, rekao je Banić

On za gledatelja sa zoljom, ali i one koji su bili uz njega, kaže da je "prilično jasno da su to huligani”, ali da on nije u situaciji da kažnjava gledatelje, bilo kojeg pojedinca, jer je to na policiji.

“Moje je da odredim kazne za klub i prije okončanja postupka mogu reći da će biti kažnjen, jer je to bilo loše, organizacija utakmice jest zakazala, jer je raketni bacač ušao na tribine”, rekao je Banić i najavio da će u roku od tjedan dana donijeti “primjerenu odluku o kazni”, a ona može biti novčana, zabrana igranja kluba na domaćem terenu i/ili igranje utakmica pred praznim stadionom.

Tijekom postupka saslušat će se sve službene osobe, delegat, glavni sudac i predstavnici domaćeg NK Plitvice i gostujućeg kluba NK Sokolac Brinje.

Dakle, moja će se kazna odnositi na NK Plitvice, ja ne mogu kazniti huligana, tu policija ima i Zakon o sprečavanju nereda na nogometnim utakmicama, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

“Disciplinski sudac sam od 2012. godine, ali takvih slučajeva nije bilo, petarde i baklje, tog ima, ni to nije u redu, ali ovo je nepojmljivo. Mislim da se svi pitamo što bi bilo da je ta petarda, naprava, nekoga pogodila u glavu, u dijete. Eksplozija je bila samo pet metara od igrača, moglo je biti svašta. I ja sam navijač, ali neka baci rolu papira, navija, a ne ovako. Nisam najpametniji, ali treba djelovati, preventivno i represivno”, zaključio je Banić ne skrivajući ogorčenje incidentom.

