Poslušajte kako je komentator u Srbiji ispratio sjajni uspjeh BiH

Bosna i Hercegovina izborila je prvi povijesni plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom (3-1). Prijašnje su remizirali s Kanadom (1-1) i izgubili od Švicarske (4-1), ali prošli su dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. U šesnaestini finala čeka ih težak zadatak i jedan od domaćina - SAD. Završetak utakmice i emocionalnu komponentu BiH reprezentacije nije prepoznao srpski komentator na Areni Sport Srbija.

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Komentator na završetku utakmice na Areni Sport u Srbiji nije pokazivao previše emocija. U pozadini je svirao svevremenski hit Halida Bešlića 'Ljiljani', ali komentator je ravnodušno zaključio utakmicu kao i svaku drugu te obznanio da je BiH prvi put ikada prošla grupnu fazu Mundijala. Njegov komentar poslušajte OVDJE.

Foto: Luisa Gonzalez

S druge strane, komentator u BiH odlučio je reći samo: "Poslušajte ovo" i ugasiti mikrofon. Susjedi su 2014. bili blizu plasmana u osminu finala, ali tada su u grupi s Argentinom, Nigerijom i Iranom bili treći s tri boda i tada trećeplasirane reprezentacije nisu imale pravo prolaza. Argentina je bila prva s devet, a Nigerija druga s četiri boda; Iran je imao tek bod.