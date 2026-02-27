Obavijesti

RAMIRO MUNOZ

Pomoćni trener Rijeke nakon ždrijeba: Vrhunska su momčad, ali detaljno ćemo se pripremiti

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
2
Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dat ćemo sve od sebe da Rijeka dospije u sam vrh europskog nogometa, u oba susreta idemo maksimalno čvrsto, s karakterom kakav smo pokazali - izjavio je pomoćni trener Rijeke Ramiro Muñoz.

Admiral

 Nakon fantastične pobjede protiv Omonije s ukupnih 4-1 nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige. Aktualni prvak Hrvatske saznao je protivnika u sljedećoj fazi natjecanja, a to je francuski Strasbourg. Prva utakmica igra se na Rujevici 12. ožujka, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Stade de la Meinau. 

Trener Rijeke Victor Sanchez nije vodio momčad jer se nalazi u bolnici na liječničkim pretragama, a momčad je preuzeo pomoćni trener Ramiro Muñoz koji se još jednom osvrnuo na veliku pobjedu. 

POD VLASNIŠTVOM MILIJARDERA Tko prijeti Rijeci? Najmlađi su u Europi, 2011. bili su peta liga, tamo je nekoć igrao Wenger...
Tko prijeti Rijeci? Najmlađi su u Europi, 2011. bili su peta liga, tamo je nekoć igrao Wenger...
REAKCIJE NA ŽDRIJEB Navijači Rijeke: 'Strasbourg je ćudljiva momčad'. 'Šteta da nije Raków'. 'Fruku se ispunila želja'
Navijači Rijeke: 'Strasbourg je ćudljiva momčad'. 'Šteta da nije Raków'. 'Fruku se ispunila želja'

- I dalje sam jako ponosan na igrače jer je sinoćnja magična noć upravo ono što su zaslužili. Od početka sezone naporno rade kako bi dokazali da su vrhunska momčad, a sinoć su to na europskoj sceni i potvrdili. Zaista sam ponosan na njih i spremni smo za ono što slijedi - izjavio je. 

Također se osvrnuo na Strasbourg koji ih čeka u osmini finala Konferencijske lige nakon što je tako odlučeno ždrijebom u Nyonu.

- Sasvim sigurno se radi o vrhunskoj ekipi koju mnogi smatraju jednim od favorita za osvajanje natjecanja. Pripremit ćemo plan za obje utakmice jako detaljno, kao što smo to činili i do sada u Konferencijskoj ligi. Dat ćemo sve od sebe da Rijeka dospije u sam vrh europskog nogometa, u oba susreta idemo maksimalno čvrsto, s karakterom kakav smo pokazali jučer - zaključio je Muñoz.

