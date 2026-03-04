Cijela momčad i trener su heroji. Sada možemo pričati oko Rukavine, mnogi su postavljali pitanja oko njega, ali kad radite naporno i vjerujete da ćete dobiti svoju šansu, onda vam se to isplati, rekao je Munoz
Pomoćnik Rijeke: Sanchez može biti ponosan na ove igrače. Sad je vrijeme da ovo i proslavimo
Rijeka je u polufinalu Kupa nakon što je s 3-2 pobijedila Hajduk u nevjerojatnoj utakmici. U 94. je Hajduk bio u polufinalu, a onda je Rijeka sve preokrenula u zadnjim minutama susreta. Victora Sancheza nije bilo na klupi, bio je pod svodom Rujevice, a momčad je s klupe vodio pomoćnik Ramiro Munoz koji je bio presretan pred kamerama MAXSporta.
- Čestitke ovoj sjajnoj ekipi, ovim igračima. Pokazali su da imaju dušu, ne samo srce, kao što sam i rekao prije. Ovo je najbolji dar koji možemo dati našem treneru. Pripremao je sve utakmice iz bolnice. Jako smo sretni što smo mu pružili ovakvu utakmicu. Rastemo od prvog dana, a trener radi tako jaku mentalnu momčad, vidite da možemo prebroditi svaku situaciju. Može biti ponosan na svoje igrače - rekao je Munoz pa dodao:
- Na prošloj konferenciji za medije rekao sam da ću poštovati suce i njihove odluke. Bila je teška utakmica, nismo ni očekivali ništa manje. Uspjeli smo se dvaput vratiti iz zaostatka, sad je vrijeme da proslavimo.
Komentirao je i heroja Gabriela Rukavinu.
- Cijela momčad i trener su heroji. Sada možemo pričati oko Rukavine, mnogi su postavljali pitanja oko njega, ali kad radite naporno i vjerujete da ćete dobiti svoju šansu, onda vam se to isplati. Što s rasporedom? Borimo se u tri natjecanja, uživamo u ovom trenutku i želimo još više.
