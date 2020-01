Ponosni tata i mama Šego: Marin je ovo godinama sanjao

Dolje na parketu, Marin je radio čuda. Uostalom, iz Međugorja je. Gore na tribinama, mama Željka i Marinov brat Ivan bili su na rubu suza od ponosa i sreće. A u Međugorju, u tišini svog doma, kao i uvijek, još ponosniji bio je tata Jakov. Marinova čudesna večer ispunila im je srce. Kako i ne bi kad su ovakve trenutke sanjali cijeli život.

- Danas je sve lijepo slušati o Marinu, veseliti se uspjehu reprezentacije, kojemu je i on dao doprinos, što je godinama sanjao. Lijepo je pogledati novine, primati čestitke, no nije bilo lako do toga doći. Bilo je i teških trenutaka, trebalo je izdržati i poneku nepravdu, vjerovati da će jednog dana do ovoga i doći, kaže mama Željka, koji pedantno skuplja članke o sinu.



A, ima ih, vjerujte, stotine. U bogatu arhivu doći će i ovi s utakmice protiv Srbije. Jer, Marin je ušao u povijest, nitko nikada u povijesti Europskih prvenstava nije imao šest obrana u prvih deset minuta. Ruku na srce, i neće tako brzo. Marinov rekord, uz ovakvu atmosferu i formu, jedino može ugroziti - Marin. Svjestan je toga i tata Jakov. Ne treba ni govoriti koliko je sretan...

- Kako ne bih bio sretan?!Imao je Marin puno dobrih utakmica u klubu i reprezentaciji. Ne nam sad je li mu ovo najbolja, no sigurno je najslavnija.



Dok se dvoranom orilo "Šego, Šego", oči su mu se napunile suzama radosnicama.



- Imao je svoju večer - kaže tata Jakov.



A koliko je Marin privrižen obitelji, otkrit će vam jedan detalj.



- Kad je osvojio Ligu prvaka i došao doma, već sutradan nam je otišao pomoći u berbi smilja. Nisam htio da pomaže, rekao sam mu "Marine, odi sa ženom i djecom na more, opusti se, uživaj malo". Samo me pogledao i rekao "Neka, neka. Može more pričekati, prvo ću ja vama pomoći, a onda sve ostalo". Eto, to je Marin - kaže tata Jakov.