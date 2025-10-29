Obavijesti

Sport

Komentari 1
U SPORTSKIM VODAMA

Popularni pjevač Gibonni ušao u Nadzorni odbor splitskog kluba

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Popularni pjevač Gibonni ušao u Nadzorni odbor splitskog kluba
Split: Gibonni održao koncert na Starom placu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Novi Nadzorni odbor KK Splita imat će šest članova koji će posao obavljati volonterski. Uz Gibonnija, u odboru su još Ivan Torlak, Domagoj Maroević, Ivica Bašić, Duje Sučić i Ivan Radja

Zanimljive vijesti stižu s Gripa. Naime, poznati pjevač Zlatan Stipišić Gibonni postao je novi član Nadzornog odbora Košarkaškog kluba Split. Na Gripama vjeruju da će Gibonni, kao simbol strasti, ponosa i ljubavi prema Splitu, svojim ugledom ojačati povjerenje navijača i sponzora te pridonijeti ugledu kluba.

Iako nema iskustva na rukovodećim pozicijama, Gibonni je dugogodišnji zaljubljenik u košarku i s entuzijazmom je prihvatio novu ulogu. Njegov primjer, uvjereni su u klubu, može dodatno inspirirati igrače, djelatnike i navijače, jer je poznat po iskrenosti i bezuvjetnoj ljubavi prema rodnom gradu, piše Dalmatinski portal.

Split: Panel na temu razvoj glazbene industrije
Split: Panel na temu razvoj glazbene industrije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Očekuje se da će cijeli postupak biti formaliziran na skoroj skupštini kluba, nakon čega će uslijediti i službena objava. Novi Nadzorni odbor imat će šest članova koji će svoj posao obavljati volonterski. Uz Gibonnija, u odboru su još Ivan Torlak, Domagoj Maroević, Ivica Bašić, Duje Sučić i Ivan Radja.

SLAVLJE SPLIĆANA Triler 'pod tornjem': Split jedva sačuvao prednost kod Cibone
Triler 'pod tornjem': Split jedva sačuvao prednost kod Cibone

Vijest je izazvala veliko zanimanje među navijačima trostrukog europskog prvaka, kluba koji je proglašen najboljim u 20. stoljeću. Mnogi se nadaju da će već ove sezone na Gripama odjeknuti Gibonnijev hit "Mi smo prvaci".

Split trenutačno zauzima drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a posljednje je tri sezone stizao do finala, gdje je svaki put izgubio od Zadra. Prošle sezone "žuti" su osvojili Kup Krešimira Ćosića, prvi trofej nakon 21 godine čekanja. S Gibonniem u nadzornom odboru, klub je dobio novu, neočekivanu, ali karizmatičnu figuru u svom vodstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu
POTVRĐENA ROMANSA

FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bila je na Wimbledonu, a ranije jedna od rijetkih koja je vidjela Michaela Schumachera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025