Popularni pjevač Gibonni ušao u Nadzorni odbor splitskog kluba

Zanimljive vijesti stižu s Gripa. Naime, poznati pjevač Zlatan Stipišić Gibonni postao je novi član Nadzornog odbora Košarkaškog kluba Split. Na Gripama vjeruju da će Gibonni, kao simbol strasti, ponosa i ljubavi prema Splitu, svojim ugledom ojačati povjerenje navijača i sponzora te pridonijeti ugledu kluba.

Iako nema iskustva na rukovodećim pozicijama, Gibonni je dugogodišnji zaljubljenik u košarku i s entuzijazmom je prihvatio novu ulogu. Njegov primjer, uvjereni su u klubu, može dodatno inspirirati igrače, djelatnike i navijače, jer je poznat po iskrenosti i bezuvjetnoj ljubavi prema rodnom gradu, piše Dalmatinski portal.

Split: Panel na temu razvoj glazbene industrije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Očekuje se da će cijeli postupak biti formaliziran na skoroj skupštini kluba, nakon čega će uslijediti i službena objava. Novi Nadzorni odbor imat će šest članova koji će svoj posao obavljati volonterski. Uz Gibonnija, u odboru su još Ivan Torlak, Domagoj Maroević, Ivica Bašić, Duje Sučić i Ivan Radja.

Vijest je izazvala veliko zanimanje među navijačima trostrukog europskog prvaka, kluba koji je proglašen najboljim u 20. stoljeću. Mnogi se nadaju da će već ove sezone na Gripama odjeknuti Gibonnijev hit "Mi smo prvaci".

Split trenutačno zauzima drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a posljednje je tri sezone stizao do finala, gdje je svaki put izgubio od Zadra. Prošle sezone "žuti" su osvojili Kup Krešimira Ćosića, prvi trofej nakon 21 godine čekanja. S Gibonniem u nadzornom odboru, klub je dobio novu, neočekivanu, ali karizmatičnu figuru u svom vodstvu.