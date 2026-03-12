Obavijesti

SELE SE KOD KUĆE

Poraz hokejaša Siska u drugoj utakmici serije protiv Cortine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Četvrtfinale se već u subotu seli u Sisak, gdje će Vitezovi potražiti svoju drugu pobjedu u seriji koja se igra na četiri dobivene utakmice

Talijanska Cortina svladala je u četvrtak na svom ledu KHL Sisak rezultatom 5-2 (0-0, 1-1, 4-1) i izjednačila četvrtfinalnu playoff seriju Alpske hokejaške lige na 1-1.  Nakon što je prva trećina završila bez golova, iako je Sisak natpucao protivnike 15-4, u drugoj su obje momčadi zabile po jedan pogodak. Prvo je povela Cortina. da bi Tjaš Lesničar u situaciji s igračem više izjednačio u 32. minuti.

Domaćini u trećem periodu postižu još četiri gola, a Siščani samo jedan.

SAVLADALI CORTINU Sisak povijesnom pobjedom otvorio play-off u alpskoj ligi
Sisak povijesnom pobjedom otvorio play-off u alpskoj ligi

Talijani s dva brza pogotka odlaze na 3-1, zatim Nikša Jurić smanjuje na 3-2, da bi ekipa iz poznatog alpskog skijališta potom s još dva gola otišla na nedostižnih 5-2 i onemogućila Vitezove da naprave break u gostima.

Četvrtfinale se već u subotu seli u Sisak, gdje će Vitezovi potražiti svoju drugu pobjedu u seriji koja se igra na četiri dobivene utakmice.

