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Portugal na SP-u nosi poseban detalj u sjećanje na Dioga Jotu

Piše Bruno Lukas,
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Portugal na SP-u nosi poseban detalj u sjećanje na Dioga Jotu
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Portugalska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu nosit će posebne narukvice izrađene u sjećanje na preminulog Dioga Jotu, standardnog reprezentativca koji je tragično preminuo prije malo manje od godinu dana

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Cristiano Ronaldo i ostatak portugalske reprezentacije nosit će posebne narukvice u sjećanje na preminulog Dioga Jotu. Premijer Luís Montenegro darovao je momčadi narukvice s imenima svih igrača koji nastupaju na Svjetskom prvenstvu, a na njima posebno mjesto zauzima ime tragično preminulog napadača.

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Vitinha, Jotin suigrač iz reprezentacije i zvijezda PSG-a, emotivno je opisao što narukvice znače momčadi.

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Foto: MIGUEL A. LOPES

- Priča o ovim narukvicama nastala je na prijemu kod premijera koji nam ih je darovao. Potrudili su se da budu napravljene tako da ih možemo nositi na terenu - otkrio je.

Za kraj je otkrio i posebnu poruku upisanu na narukvicama.

- Na njima su imena svih igrača uz jedno koje je posebno Diogo Jota - rekao je Vitinha, opisujući krilaticu '24+1' koja simbolizira jedinstvo momčadi i trajno mjesto Jote u njoj.

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