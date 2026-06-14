Portugalska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu nosit će posebne narukvice izrađene u sjećanje na preminulog Dioga Jotu, standardnog reprezentativca koji je tragično preminuo prije malo manje od godinu dana
Portugal na SP-u nosi poseban detalj u sjećanje na Dioga Jotu
Cristiano Ronaldo i ostatak portugalske reprezentacije nosit će posebne narukvice u sjećanje na preminulog Dioga Jotu. Premijer Luís Montenegro darovao je momčadi narukvice s imenima svih igrača koji nastupaju na Svjetskom prvenstvu, a na njima posebno mjesto zauzima ime tragično preminulog napadača.
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Vitinha, Jotin suigrač iz reprezentacije i zvijezda PSG-a, emotivno je opisao što narukvice znače momčadi.
- Priča o ovim narukvicama nastala je na prijemu kod premijera koji nam ih je darovao. Potrudili su se da budu napravljene tako da ih možemo nositi na terenu - otkrio je.
Za kraj je otkrio i posebnu poruku upisanu na narukvicama.
Portugal's players are wearing bracelets bearing the name of former teammate Diogo Jota during this World Cup 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/5fR9K84zpe— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 14, 2026
- Na njima su imena svih igrača uz jedno koje je posebno Diogo Jota - rekao je Vitinha, opisujući krilaticu '24+1' koja simbolizira jedinstvo momčadi i trajno mjesto Jote u njoj.
Portugal prvu utakmicu Svjetskog prvenstva igra u srijedu od 19 sati protiv DR Konga u skupini K.
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