Portugal na SP-u nosi poseban detalj u sjećanje na Dioga Jotu

Cristiano Ronaldo i ostatak portugalske reprezentacije nosit će posebne narukvice u sjećanje na preminulog Dioga Jotu. Premijer Luís Montenegro darovao je momčadi narukvice s imenima svih igrača koji nastupaju na Svjetskom prvenstvu, a na njima posebno mjesto zauzima ime tragično preminulog napadača.

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Vitinha, Jotin suigrač iz reprezentacije i zvijezda PSG-a, emotivno je opisao što narukvice znače momčadi.

Foto: MIGUEL A. LOPES

- Priča o ovim narukvicama nastala je na prijemu kod premijera koji nam ih je darovao. Potrudili su se da budu napravljene tako da ih možemo nositi na terenu - otkrio je.

Za kraj je otkrio i posebnu poruku upisanu na narukvicama.

Portugal's players are wearing bracelets bearing the name of former teammate Diogo Jota during this World Cup 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/5fR9K84zpe — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 14, 2026

- Na njima su imena svih igrača uz jedno koje je posebno Diogo Jota - rekao je Vitinha, opisujući krilaticu '24+1' koja simbolizira jedinstvo momčadi i trajno mjesto Jote u njoj.

Portugal prvu utakmicu Svjetskog prvenstva igra u srijedu od 19 sati protiv DR Konga u skupini K.