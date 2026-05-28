Portugalci: Dinamov talent je nesretan, Porto ga želi natrag!

Cardoso Varela mogao bi već ovog ljeta napustiti Dinamo, ali njegov eventualni povratak u Porto zasad se čini kompliciranim. Portugalski mediji pišu da je 17-godišnji krilni napadač trenutačno u Portugalu, da nije zadovoljan u Zagrebu i da ne želi nastaviti karijeru u Hrvatskoj, no takve informacije ipak treba uzeti s oprezom.

Porto je, prema istim navodima, otvorio razgovore o Varelinu povratku, ali pod uvjetima koji teško mogu zadovoljiti Dinamo. Predsjednik portugalskog kluba Andre Villas-Boas navodno ne želi platiti nikakvu odštetu, a mladog bi igrača u prvoj fazi priključio drugoj momčadi. Takav rasplet u ovom trenutku ne djeluje realno jer Varela s Dinamom ima ugovor do ljeta 2028. godine, a njegova se otkupna klauzula spominje u iznosu od oko pet milijuna eura.

Varela je jedan od najzanimljivijih mladih portugalskih reprezentativaca. Rođen je u Angoli, primarno igra na poziciji lijevog krila, ali može pokriti i desnu stranu te ulogu drugog napadača. Iako je dešnjak, odlikuju ga polivalentnost, brzina i sposobnost igre u završnici. Prema Transfermarktu, njegova se tržišna vrijednost procjenjuje na milijun eura.

Mladi ofenzivac prošao je Portovu akademiju, ali je klub napustio nakon što je stekao uvjete za potpisivanje profesionalnog ugovora. Taj je odlazak izazvao neslaganje dviju strana, a Varela je potom pokušao karijeru nastaviti u Hrvatskoj. To se nije nimalo svijetlo Portu, pogotovo Villas-Boasu. Uslijedile su tužbe, no na kraju proces se razriješio i talentirani Portugalac je potpisao za "modre".

U Dinamu se okitio dvostrukom krunom, ali portugalski mediji sada tvrde da se želi vratiti kući. Varela je već poznato ime u portugalskom nogometu jer je s U-17 reprezentacijom Portugala igrao finale Europskog prvenstva 2024. godine na Cipru, a bio je i najmlađi član te momčadi.