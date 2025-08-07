Potjerani golman Vukovara: 'S 12 godina sam zapratio stranicu "Četnici 1941", iskreno žalim'

Vukovar je u četvrtak naprasno raskinuo ugovor s golmanom Srđanom Nedićem (18). Iako u priopćenju za medije nisu naveli točan razlog, iz kluba su jasno rekli da je Nedić prekršio kodeks kluba. Nije prošlo mnogo vremena, a razlog zbog kojeg su ga izbacili iz kluba postao je jasan. Na Instagram profilu Nedić prati stranicu “Četnici 1941”.

Klub je to smatrao dovoljnim da ga odmah makne iz kadra, iako je zbog ozljede prvog golmana Antonija Đakovića trebao debitirati u sljedećoj utakmici protiv Dinama. Četnička stranica ima 12 objava i 45 pratitelja. U opisu profila piše "Službena stranica rodoljublja" te "Rodoljublje i ljubav prema kralju i otadžbini. Kosovo Srbija", napisano ćiriličnim pismom. Posljednja objava na profilu prikazuje fotografiju ratnog zločinca Draže Mihajlovića.

Osim četničkih stranica, Nedić prati i Crvenu zvezdu, njihove prvotimce te Milana Borjana, koji je u karijeri ostao isključivao zapamćen po četiri primljena gola od Hrvatske na SP-u u Katru te po skandaloznoj izjavi: "Nisam rođen u Hrvatskoj, nego u srpskoj krajini".

Foto: Vukovar 1991/Screenshot

Nedić se prvi put oglasio otkako ga je Vukovar izbacio iz kluba i iznio svoju stranu priče.

"Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od šest godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba. Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji nosi teško i bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude. Žao mi je što su mediji prenijeli cijelu situaciju prije nego što sam imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo", napisao je na Instagramu.

Foto: Instagram