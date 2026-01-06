Potres na Bernabeuu: Chelsea nudi bogatstvo za Viniciusa koji je u sukobu s Xabijem Alonsom

Otokom se proširila vijest koja je odjeknula sve do Madrida i uzburkala nogometni svijet. Ugledni britanski list The Guardian lansirao je informaciju kako londonski Chelsea sprema astronomsku ponudu za dovođenje Viniciusa Juniora, jedne od najvećih zvijezda Real Madrida. Cijelu situaciju dodatno kompliciraju napisi španjolskih medija o Brazilčevom narušenom odnosu s trenerom Xabijem Alonsom, što otvara vrata jednom od najvećih transfera posljednjih godina.

Londonska ofenziva teška 160 milijuna eura

Prema navodima, klub sa Stamford Bridgea ozbiljno razmatra ponudu koja bi se kretala oko nevjerojatnih 160 milijuna eura. Chelsea vidi savršenu priliku da iskoristi trenutak svojevrsne ranjivosti u kojoj se Brazilac našao i dovede ga kao temelj novog projekta i neupitnu superzvijezdu momčadi. Pregovori oko produljenja Viniciusovog ugovora s Realom, koji istječe 2027. godine, navodno su u zastoju. U Madridu su svjesni opasnosti da im igrač uđe u posljednju godinu ugovora bez dogovora, što bi im drastično smanjilo pregovaračku moć.

Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Zbog toga bi ponuda teška 160 milijuna eura mogla biti previše primamljiva da bi je uprava kluba na čelu s Florentinom Perezom ignorirala, unatoč tome što je Vinicius bio jedan od ključnih igrača u pohodima na posljednja dva naslova Lige prvaka.

Pukotina u odnosu s Alonsom i zvižduci s tribina

Osim financijskog aspekta, ključan dio priče leži u Viniciusovom statusu unutar svlačionice i kluba. Njegov utjecaj na igru momčadi ove je sezone osjetno pao, a status nedodirljivog polako blijedi, pogotovo nakon što je Kylian Mbappé preuzeo ulogu glavne napadačke zvijezde.

Dodatni problem predstavlja i odnos s trenerom Xabijem Alonsom. Španjolski mediji navode kako su Alonsonova "kruta i hladna metodologija" i Brazilčev stil igre u potpunom raskoraku. Napetost je kulminirala tijekom jednog El Clásica kada je Vinicius burno reagirao na zamjenu, a iako se kasnije ispričao treneru, dojam je da je odnos trajno narušen. Kap koja je prelila čašu bili su zvižduci s tribina Santiago Bernabeua na nekoliko uzastopnih utakmica, što je jasan signal nezadovoljstva navijača njegovim igrama i ponašanjem.

Arapski milijuni kao druga opcija

Chelsea nije jedini klub koji prati situaciju. Već mjesecima se spekulira i o golemom interesu klubova iz Saudijske Arabije, koji su financijski sposobni nadmašiti bilo koju europsku ponudu. Sportski direktor Al-Ittihada, Ramon Planes, otvoreno je potvrdio da je dolazak najvećih zvijezda u saudijsku ligu postao realnost.

​- Vidim to kao mogućnost da igrači poput Viniciusa dođu ovdje u Saudijsku Arabiju. Vidim evoluciju u ligi i izvedivo je imati vrhunske igrače u naponu snage - izjavio je Planes.