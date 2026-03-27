Potvrdili novi Hrgovićev meč. I to na nogometnom stadionu

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (19-1, 14 KO) vraća se u ring 16. svibnja, potvrdio je na društvenim mrežama. Na stadionu Eco-Power u Doncasteru čeka ga domaći borac i miljenik publike Dave "The White Rhino" Allen (25-8-2, 20 KO). Za Hrgovića je to borba za održavanje statusa izazivača za svjetsku titulu, a za Allena ostvarenje životnog sna, meč pred više od 15.000 svojih navijača. Ipak, taj san dolazi uz ogroman rizik protiv jednog od najopasnijih teškaša današnjice.

'El Animal' kao 'kosac britanskih teškaša'

Nakon jedinog poraza u karijeri od Daniela Duboisa u lipnju 2024., Filip Hrgović profilirao se kao svojevrsni "kosac britanskih teškaša". Nezaustavljivi Zagrepčanin vratio se pobjedama protiv dva zvučna imena, prvo je na bodove svladao Joea Joycea u travnju 2025., a zatim je u kolovozu iste godine deklasirao i Davida Adeleyea. Unatoč posjekotini u tom meču, dominirao je statistikom udaraca (228-92) i potvrdio da ima čeličnu bradu. Kao drugi izazivač po WBO ljestvici, Hrgović u ovaj meč ulazi kao izraziti favorit s ciljem da ostane aktivan i zadrži poziciju za napad na svjetski tron.

Životna prilika za 'Bijelog nosoroga'

S druge strane ringa stajat će 34-godišnji Dave Allen, veteran i jedan od najpopularnijih boksača u Engleskoj, kojega često zovu i "narodnim prvakom". Njegova karijera doživjela je preporod nakon što je u uzvratu riješio rivalstvo s Johnnyjem Fisherom, nokautiravši ga u petoj rundi. Iako je nakon toga izgubio od opasnog Arslanbeka Mahmudova, vratio se pobjedama brzim nokautom u prvoj rundi u veljači. Allen se borio protiv Dillianea Whytea i Luisa Ortiza, a najveću pobjedu karijere ostvario je 2019. nokautiravši bivšeg prvaka Lucasa Brownea.

​- Ovo je sve što sam ikad želio. Velika borba, kod kuće, pred mojim ljudima. Ovakve se noći ne događaju često i neću dopustiti da mi promakne. Znam koliko je Hrgović opasan, ali vjerujem u sebe i bit ću spreman pružiti Doncasteru noć za pamćenje - izjavio je Allen za ESPN.

David protiv Golijata u organizaciji rivala

Cijeli događaj postavlili su kao klasičnu priču o Davidu i Golijatu, no ovaj bi put Golijat mogao biti taj koji će oboriti Davida (Davea). Allen dobiva trenutak slave pred domaćom publikom, a Filip prekida dugu pauzu od proteklog ljeta kako bi ostao u formi i pokucao na vrata borbe za pojas. Zanimljivo je da meč organiziraju dvojica velikih rivalskih promotora: Allenov Eddie Hearn (Matchroom) i Hrgovićev Frank Warren (Queensberry), a cijeli spektakl prenosit će DAZN.

​- Dan 16. svibnja bit će čarobno iskustvo za Davea Allena. Bori se protiv operatera svjetske klase u Filipu Hrgoviću, ali to može učiniti na vlastitom pragu, na stadionu Doncaster Roversa (engleski trećeligaš, op.a.) - poručio je Warren.