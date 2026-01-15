Povijesna odluka HKS-a: Muški i ženski Kup igrat će se u Zagrebu, Cibona je domaćin

Hrvatski košarkaški savez donio je odluku da će se završnice muškog i ženskog Kupa po prvi će se put igrati istodobno i na istom mjestu, a domaćinstvo oba natjecanja pripalo je Ciboni. Nakon provedenog natječaja Komisija za sustav natjecanja 15. siječnja donijela je odluku kojom je potvrđeno da će Zagreb i Košarkaški centar Dražen Petrović ugostiti završne turnire Kupa Krešimir Ćosić i Kupa Ružica Meglaj-Rimac.

Završni turnir Kupa Krešimir Ćosić igrat će se u Final Eight formatu od 17. do 21. veljače 2026., dok će se završnica ženskog Kupa, u Final Four formatu, održati od 19. do 21. veljače. Sve će se utakmice igrati pod svodovima Draženova doma, koji se još jednom potvrđuje kao središnje mjesto hrvatske košarke.

Kup Krešimir Ćosić posljednji se put u toj dvorani igrao 2023. godine, kada je domaćinstvo imao Košarkaški savez Zagreba, dok je Cibona završnicu posljednji put organizirala 2013. godine. Zanimljivo je da su u oba ta izdanja upravo "vukovi" na kraju podignuli pobjednički pehar.

Plasman na završni turnir muškog Kupa izborili su Zadar, Split, Cibona, Dinamo Zagreb i Šibenka, ali i tri drugoligaša: Omiš Čagalj Tours, Đakovo i DepoLink Škrljevo. Parove četvrtfinala organizator će izvući sljedećeg tjedna, dok će se polufinalni ogledi odrediti nakon odigravanja posljednje četvrtfinalne utakmice. Završnicu ženskog Kupa izborile su Plamen Požega, Ragusa, FSV i Studio Zagreb, koji je do plasmana stigao pobjedom protiv trenutačno vodeće momčadi prvenstva, Broda na Savi. Izvlačenje parova održat će se istodobno s izvlačenjem četvrtfinala muškog Kupa.

Naslov u muškoj konkurenciji brani Split, dok aktualne pobjednice ženskog Kupa, KK Trešnjevka 2009, ove sezone nisu uspjele izboriti plasman na završni turnir.