Povijesno poniženje: Engleski mediji razaraju United nakon ispadanja od četvrtoligaša

Nogometni svijet ostao je u nevjerici nakon što je Manchester United, jedan od najvećih klubova na svijetu, doživio jedno od najsramotnijih ispadanja u bogatoj povijesti. U drugom kolu liga kupa četvrtoligaš Grimsby Town priredio je prvorazrednu senzaciju, izbacivši "crvene vragove" nakon maratonskog raspucavanja jedanaesteraca koje je završilo rezultatom 12-11. Osnovni dio utakmice na krcatom stadionu Blundell Park završio je 2-2, a engleski mediji i stručnjaci nisu štedjeli riječi kako bi opisali razmjere ovog debakla, dok je menadžer Uniteda, Ruben Amorim, ostao šokiran i bez odgovora.

"Moji igrači su danas glasno progovorili"

Nakon utakmice, vidno potreseni Amorim stao je pred kamere i uputio ispriku navijačima, ali i oštru, zagonetnu poruku vlastitim igračima. United je, naime, u momčad uložio više od 235 milijuna eura samo u posljednjem prijelaznom roku, no na terenu su izgledali kao razbijena vojska.

- Moram se samo ispričati našim navijačima. Način na koji smo ušli u utakmicu, kao da nismo ni bili ovdje. Nogomet je danas bio zaista pošten, bolja momčad je pobijedila - izjavio je Amorim, a zatim dodao rečenicu koja je odjeknula Otokom:

- Moji igrači su danas vrlo glasno progovorili. Mislim da je svima jasno što su rekli.

Portugalski stručnjak, koji je pod sve većim pritiskom zbog lošeg ulaska u sezonu, time je aludirao na problematičan pristup i manjak zalaganja svoje multimilijunske momčadi.

- Ovo je više od rezultata. Ovo je najveći problem u momčadi. Mislim da je ovo granica i da se nešto mora promijeniti.

David protiv Golijata u noći za pamćenje

Dok je u taboru Uniteda vladao očaj, u Grimsbyju je započelo neviđeno slavlje. Navijači su nakon posljednjeg penala utrčali na travnjak kako bi proslavili s junacima večeri. Službeni X račun kluba poznatog po nadimku "The Mariners" ("pomorci") objavio je zanimljivu poruku: "Upravo vas je ošamarila riba".

Ova pobjeda predstavlja vrhunac moderne povijesti kluba koji je prije samo četiri godine bio u petoj, poluprofesionalnoj ligi. Razlika u vrijednosti momčadi je astronomska: prema Transfermarktu, ekipa Grimsbyja vrijedi oko 3,6 milijuna eura, dok Unitedova premašuje 895 milijuna eura.

- Ovo je nevjerojatna noć za nogometni klub, za cijeli grad i zajednicu. Dugo smo radili na ovome, da vratimo ovaj klub na kartu. Momci su bili sjajni i zaslužuju sve pohvale - rekao je trener David Artell.

Posebno je zanimljiva priča golmana Christyja Pyma, koji je obranio jedan penal i sam zabio svoj.

- Još mi nije sjelo. Ja sam navijač Manchester Uniteda, tako da sam pomalo i bijesan - našalio se Pym.

Presuda stručnjaka: "Sramota za United"

Engleski mediji i nogometni analitičari jednoglasni su u ocjeni da se radi o povijesnoj blamaži za Manchester United. Nikad u 65-godišnjoj povijesti liga-kupa nisu izgubili od momčadi iz četvrte lige. Bivši napadač i stručni komentator BBC-a,Chris Sutton bio je nemilosrdan:

- E, to je 'ubijanje divova'. Kakva sramota za Manchester United. Sumorna noć u Grimsbyju za Rubenove crvene. Ne znam kako će se oporaviti od ovoga.

Njegov kolega Dion Dublin dodao je kako je Grimsby u potpunosti zaslužio pobjedu, dominiravši posjedom 60-40 posto, dok je Alan Smith na Sky Sportsu obranu Uniteda i reakciju golmana Andréa Onane kod drugog gola opisao kao "televizijsku automobilsku nesreću". Čak je i službeni profil natjecanja objavio: "Jedno od najvećih iznenađenja ikad!".