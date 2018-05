Povijest SP-a: Naslov Italije, Battistona završio u bolnici...

Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji (14. lipnja - 15. srpnja) bit će 21. po redu. Pripremili smo kratak osvrt na dosadašnjih 20 SP-a u kojima ćemo svakog dana izdvojiti osvajače i zvijezde koje su nosile svoje momčadi do naslova.

Paolo Rossi već je u Argentini 1978. dao naslutiti da će postati važna karika za talijansku reprezentaciju, a do tada karijeru je stvarao u jakom Juventusu. No za vrijeme igranja u Perugiji bio je upleten u kladioničarski skandal oko namještanja utakmica, a iako mu nikad to nije dokazano Rossi je suspendiran na trogodišnju kaznu neigranja.

Neko vrijeme razmišljao je o odlasku u Južnoafričku Republiku, no nakon nešto više od godine dana kazna mu je smanjena pa i oproštena, a sa stilom se vratio 1982. godine. S Italijom je došao na 12. Svjetsko prvenstvo koje se održalo u Španjolskoj, no malo tko je njegovoj momčadi davao šanse da će otići do kraja...

'Azzurri' su bili kao 'dizelaš', sporo su startali, no kad su uhvatili brzinu, nisu se zaustavljali, pogotovo ne fenomenalni Paolo Rossi...

Novi sustav natjecanja

Nogometna obitelj je narasla pa je došlo vrijeme za promjene. Na Fifinom kongresu neposredno prije Mundjiala 1978. godine, zaključeno je će se broj momčadi sa 16 povećati na 24 za Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj 1982. Zbog toga, sustav natjecanja se morao prilagoditi. U prvoj fazi je bilo šest skupina po četiri momčadi, a nakon toga bi se one raspodijelile na četiri skupine po tri.

Utakmicu otvorenja na Nou Campu su igrali su branitelj naslova Argentina i Belgija. Katalonska publika je željno očekivala novu klupsku pridošlicu, Diega Maradonu, ali je jedan Belgijac Erwin Van den Bergh svojim pobjedničkim golom pobrao sve lovorike.

Izbornik Menotti je bio kritiziran što se previše oslanjao na pobjedničku momčad iz 1978. Unatoč porazu, Argentina je zajedno s Belgijom prošla u sljedeći krug. Tada više nisu imali asa u rukavu kad su i protiv Italije i Brazila završili sa igračem manje.

Maradonina premijera na svjetskim prvenstvima prošla neslavno

Maradona je izgubio živce te je namjerno udario brazilskog igrača i dobio crveni karton. Jedino je Daniel Passarella igrao na nivou 1978. za razliku od Kempesa, koji nije uspio uputiti ozbiljan udarac na gol. U argentininoj skupini, pao je i najveći broj golova na jednoj utakmici u povijesti SP-a. Mađarska je pobijedila El Salvador 10-1, a Laszlo Kiss je zabio najbrži hat-trick u povijesti za samo sedam minuta.

Za razliku od Mađara, Španjolci nisu 'utrpali' golove Hondurasu kako su navijači očekivali već su samo remizirali. Domaćin je podbacio pobijedivši samo jednu od pet utakmica te nije se uspio dočepati polufinala.

Njemačka i Austrija izazvale skandal

Za razliku od njih, Alžir je opravdano trebao proći dalje, ali su bili žrtve lošeg Fifinog rasporeda utakmica koji je omogućio Njemačkoj i Austriji da u zadnjoj utakmici namjeste rezultat koji bi objema momčadima omogućili prolaz dalje. Utakmica je nakon jedinog gola na utakmici (njemačkog) stala te su svi čekali da prođe vrijeme i završi utakmica. Fifa je nakon tog događaja odlučila da će se utakmice zadnjeg kola u skupini igrati istovremeno kako bi se izbjeglo namještanje utakmica.

Engleska se vratila u natjecanje nakon 12 godina te je otišla kući neporažena nakon pet utakmica unatoč uvjerljivom startu u skupini s tri pobjede. Nedostatak inventivnosti u napadu im je dodatno ugrozilo šanse naročito nakon Keeganove ozljede u nastavku natjecanja.S druge strane, Francuska i Poljska su imale svoje zvijezde u top formi. Obje momčadi su startale neuvjerljivo, ali su se dizale iz utakmice u utakmicu. Zbigniew Boniek je bio fantastičan sa svojim starijim kolegom Grzegorzom Latom. No Italija je Poljskoj stala na kraj u polufinalu.

Italija bez pobjede na startu, ali 'stroj' se počeo buditi i nije se zaustavljao

'Azzurri' su imali vrlo dobru momčad, ali nitko ih nije apostrofirao kao jednog od favorita za osvajanje naslova, a to su potvrdili slabim startom u skupinu, koju su prošli bez ijedne pobjede. Remizirali su Poljskom, Peruom i Kamerunom što je bilo dovoljno za drugo mjesto.

U drugom krugu Italija se našla u 'skupini smrti' s najvećim favoritom Brazilom predvođenim Zicom te braniteljem naslova Argentinom. Odmah u prvoj utakmici Tardelli i Cabrini sredili su 'gauče' 2-1, a nakon pobjede Brazila nad Argentinom, Italija je izbacila 'selecao' s 3-2. Nezaustavljivi Paolo Rossi se probudio i zabio hat-trick jednom Brazilu, što se malo tko može pohvaliti.

U polufinalu ih je čekala Poljska, ali bez najboljeg igrača Bonieka (žuti kartoni), a i njih je sredio Rossi zabivši oba gola u 2-0 pobjedi.

Drugo polufinale donijelo je pravi triler. Veliki spektakl dogodio se u Sevilli, gdje su se u nezaboravnom polufinalu susreli Zapadna Njemačka i Francuska. Littbarski je donio Nijemcima prednost, a Platini iz 'penala' izjednačio. Francuzi su, preko Tresora i Giressa u produžetku, povisili na 3-1. No 'elf' se brzo vratio i poravnao na 3-3. Njemački golman Schumacher napravio je krvoločan faul nad Battistonom, koji je u nesvijesti bio prevezen u bolnicu, a Nijemac je postao heroj nakon izvođenja penala (5-4).

Rossi se pobrinuo za veliki podvig i Italiji donio treći naslov

Uslijedilo je veliko finale na Santiago Bernabeuu u kojoj nije bilo nimalo neizvjesnosti kad Rossi dominira. Veliki Paolo je donio vodstvo protiv Nijemaca u 57. minuti, a Tardelli i Altobelli su srušili 'elf', koji je zabio tek počasni gol za 3-1 preko Breitnera.

Italija je po treći put postala prvak svijeta, Dino Zoff je postao najstariji osvajač sa 40 godina, a Rossi . Cabrini, Tardelli, Antognoni i Scirea su također imali ključne uloge u momčadi koja je vladala umjetnošću kontranapada. U utakmici za treće mjesto Poljska je zaslugom Bonieka uzela broncu Francuzima.

Zanimljivosti

Michel Platini je uoči i za vrijeme Svjetskog prvenstva imao velikih privatnih problema jer ga je netom prije početka natjecanja ostavila supruga s dvoje djece, koja je završila s njegovim suigračem iz St. Ettienea Lariosom.

Igrači koji su obilježili Svjetsko prvenstvo

Paolo Rossi (Italija)

Rossi je postao instant zvijezda na posudbi u Vicenzi kad je zabio 21 gol i odveo klub u Serie A. Nakon što su ga kupili, već su ga slijedeće sezone morali prodati zbog ispadanja iz lige. Odbijao je ići u Napoli te je posuđen Perugiji. Na utakmici sa Avellinom je bio optužen za namještanje rezultata i primanje mita. Za vrijeme dvogodišnje suspenzije, kupio ga je Juventus. Nakon završetka suspenzije 29. travnja 1982. godine, odmah je pozvan u reprezentaciju za predstojeće prvenstvo. U zadnje tri utakmice Mundijala se razigrao, zabio je šest golova te postao najbolji strijelac turnira.

Zbigniew Boniek (Poljska)

Poznat po svojem neumornom trčanju i predanosti, Boniek je bio jedan od najboljih istočnoeuropskih igrača svih vremena. Najbolje nastupe je imao na prvenstvu u Španjolskoj i to protiv Belgije kad je postigao hat-trick.

Nažalost je bio suspendiran u polufinalu protiv Italije, ali se vratio u stilu u pobjedi nad Francuzima za broncu. U sezoni 1982./83. je prešao u Juventus. U društvu s Platinijem i Rossijem, činio je ubilački napad koji je pokorio Italiju, Europu i svijet. Osvojili su talijanski kup i prvenstvo, Kup kupova, europski Superkup i Kup prvaka u tragičnom finalu na Heyselu. 1986. prešao u Romu te osvojio talijanski Kup.

Socrates (Brazil)

Zvan doktor zbog studiranja medicine, Socrates nije bio tipični sportaš, zapravo uopće nije izgledao kao sportaš. Iako je pušio kutiju cigareta na dan, bio je izvrstan tehničar koji je znao unaprijed što će i gdje će s loptom. Sa Cerezom, Falcaom i Zicom, činio je ubojiti srednji red.

