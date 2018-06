Povijest SP-a: Sudac je uništio Hrvate, Brazilov najveći poraz

Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji (14. lipnja - 15. srpnja) bit će 21. po redu. Za vas smo pripremili kratak osvrt na svih dosadašnjih 20 SP-a u kojima ćemo svakog dana izdvojiti osvajače i zvijezde koje su nosile svoje momčadi do naslova.

Posljednje Svjetsko prvenstvo održalo se u Brazilu prije četiri godine, a to je bilo drugi put da je Brazil domaćin tog natjecanja. Prvi put se to dogodilo 1950. godine. Konačna odluka o domaćinu donesena je 30. listopada 2007. godine.

Kvalifikacijama za SP u Brazilu su pristupile 203 reprezentacije, a 31 je izborila nastup na tom natjecanju. Svih osam bivših prvaka se kvalificiralo za ovo natjecanje, a to su: Argentina, Brazil, Engleska, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Urugvaj.

Sve je bilo spremno za sjajnu nogometnu predstavu, a Brazilci su se nadali kako će pred svojim navijačima doći do novog naslova svjetskog prvaka.

12 gradova je ugostilo sudionike Svjetskog prvenstva, a utakmice su se igrale na isto toliko stadiona. Najveći od njih je onaj u Rio de Janeiru - Maracana, a njezin kapacitet iznosi 78 448.

To prvenstvo ostat će upamćeno po brojnim stvarima. Od otvorenja kada je japanski sudac Yuichi Nishimura pokrao Hrvatsku, do toga da je Njemačka nanijela Brazilu najveći poraz ikad - 7-1 u polufinalu.

Hrvatska pokradena već na otvaranju

Mnogi će prvenstvo u Brazilu pamtiti po tom prvom kolu kada je japanski sudac Yuichi Nishimura pokrao Hrvatsku te tako poklonio Brazilu pobjedu.

Naši reprezentativci su sjajno otvorili utakmicu i poveli već u 11. minuti kada je Marcelo nespretno loptu zabio u vlastitu mrežu. No, slavlje naših igrača nije dugo trajalo kada je Neymar u 29. minuti jednim udarcem iz daljine svladao Pletikosu i poravnao rezultat.

Utakmica se polako približavala kraju i bilo je sve izglednije kako će i završiti neodlučenim rezultatom, ali je onda na scenu stupio već spomenuti Nishimura.

Naime, napadač Brazila Fred je primio jednu loptu, leđima okrenut prema gola, u naših 16 metara, a iza njega je bio Dejan Lovren. Iako ga naš branič nije praktički niti dodirnuo Fred se bacio kao da ga je netko pogodio puškom, a Japanac odlučuje svirati najstrožu kaznu.

Penal se odlučio izvesti Neymar te svojim drugim golom dovodi Brazil u prednost, po mnogima nezasluženu. Nakon toga se Hrvatska sve više otvarala te tako ostavljala Brazilcima sve više prostora u napadu.

U 90. minuti utakmice Ivan Rakitić je na centru izgubio loptu, ali izgledalo je kako je prilikom toga bio fauliran. Svi su čekali sučev zvižduk, ali on se nije oglasio te tako napravio novu, ogromnu, pogrešku na štetu Hrvata.

Tu je loptu uhvatio Oscar, a potom se odmah sjurio prema našem golu i špicom kopačke tukao u donji lijevi kut Pletikosinog gola. Lopta je nažalost ušla u mrežu, a Brazil je slavio nezasluženu pobjedu.

Nakon te sramotne krađe, Hrvati su se okrenuli novoj utakmici. Igrali su protiv Kameruna u drugom kolu, a slavili su s uvjerljivih 4-0, a u tome im je uvelike pomogao Alex Song koji je neshvatljivo laktom udario Mandžu s leđa te tako dobio direktan crveni karton.

Iako se činilo kako je Hrvatska dobila vjetar u leđa i da ćemo se plasirati u narednu fazu natjecanja, to se ipak nije dogodilo. U posljednjem kolu nas je čekao Meksiko protiv kojeg nam je trebala pobjeda.

Nažalost to se nije dogodilo i Meksiko je slavio s visokih 3-1 te time izbacio Hrvatsku s tog natjecanja.

BIH prvi puta na Svjetskom prvenstvu

Bosna i Hercegovina ostvarila je povijesni uspjeh plasiravši se na Svjetsko prvenstvo - po prvi puta u povijesti. Vodili su naši susjedi grčevitu borbu s Grcima u kvalifikacijama, ali su na kraju zbog bolje gol razlike osvojili prvo mjesto u grupi te tako otišli put Brazila.

Bosna je u toj grupi imala osam pobjeda, jedan remi i jedan poraz, a njihov najbolji strijelac bio je Edin Džeko koji je zabio 10 golova.

U skupini na Svjetskom prvenstvu bili su s Argentinom, Nigerijom i Iranom, a odmah u prvom kolu su imali vatreno krštenje. Na Maracani su snage odmjerili s Argentinom. Već na samom početku utakmice za naše susjede uslijedio je šok. Sead Kolašinac je pogodio u vlastiti mrežu te tako doveo Argentinu u vodstvo.

Iako su se Bosanci sjajno držali ostatak utakmice, ipak nisu mogli cijelo vrijeme zatvarati veličanstvenog Lea Messija te je on lijepim golom u 65. minuti povećao vodstvo svoje reprezentacije.

Pred sam kraj utakmice Vedad Ibišević je smanjio na 2-1, a cijela Bosna počela je vjerovati kako mogu doći i do izjednačenja. To se ipak nije dogodilo i utakmica je završila pobjedom Argentine 2-1.

Odmah u sljedećem kolu Bosna je upisala novi poraz od Nigerije koja je slavila s 1-0. Već tada je bilo sve riješeno jer je Bosna imala nula bodova nakon dva kola.

U posljednjem kolu su Bosanci ubilježili počasnu pobjedu nad Iranom od 3-1 zahvaljujući golovima Džeke, Pjanića i Vršajevića.

Povijesni poraz Brazila

Čim su dobili domaćinstvo, Brazilci su odmah počeli sanjati kako će doći do novog naslova svjetskog prvaka i to pred svojom publikom.

Prvenstvo su otvorili pobjedom nad Hrvatskom, ali za tu pobjedu mogu zahvaliti sucu Yuichiju Nishimuri. Nakon tog otvaranja, Brazil je u drugom kolu išao na Meksikance.

I u toj utakmici su Brazilci nastavili s neuvjerljivom igrom i utakmica je završila bez golova. S četiri boda na tablici, Brazilci su ušli u zadnje kolo.

To zadnje kolo su igrali protiv poljuljanog Kameruna, koji je izgledao kao da jedva čeka da SP završi. Brazil je to iskoristio te im zabio četiri gola za osiguranje prvog mjesta na tablici. Tom visokom pobjedom su igrači Brazila barem privremeno primirili navijače te nagovijestili njihov uspon.

No, već u osmini finala su nastavili s lošom igrom te su prošli Čile nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtfinalu ih je čekala razigrana Kolumbija.

Mnogi su već tada smatrali kako će to biti posljednja utakmica za Brazil na prvenstvu, ali su oni nekako došli do pobjede 2-1 te tako došli do polufinala, ali bez Neymara (ozljeda) i Thiaga Silve (suspenzija).

A tamo ih je čekala goropadna Njemačka koja nije imala milosti za domaćine te su ih demolirali s ogromnih 7-1, a to je najveći poraz Brazila u povijesti. Taj poraz je još bolniji kada se u obzir uzme činjenica da su igrali na domaćem terenu pred 60 000 gledatelja.

Sve je bilo gotovo već nakon 29 minuta igre. Mrežu domaćina je načeo Müller u 11. minuti, a nakon toga je uslijedio "Blitzkrieg" od 23. do 29. minute kada su pala čak četiri gola.

S tih 5-0 se otišlo na odmor, a onda su Nijemci u drugom dijelu ipak malo usporili, a Brazilci su počeli prijetiti. No, nisu imali nikakvog rješenja za obranu Elfa.

Nakon toga je Löw s klupe uveo Andreasa Schürrlea te su Nijemci opet počeli napadati. U 69. minuti upravo je Schürrle zabio za nevjerojatnih 6:0, a u 79. sedmi gol za kraj najšokantnije utakmice u povijesti SP-a. U sudačkoj nadoknadi Oscar je zabio počasni, ali nimalo utješni gol za Brazil.

Klose postao najbolji strijelac u povijesti SP-a

Pred početak Svjetskog prvenstva u Brazilu Klose je imao 15 golova na svim Svjetskim prvenstvima koje je igrao, a isto toliko je imao i Brazilac Ronaldo te su njih dvojica dijelili prvo mjesto.

Utakmica protiv Brazila za Klosea je bila njegova 136. u dresu "Elfa", a postignuti gol bio mu je 16. po redu na svim Svjetskim prvenstvima na kojima je nastupao.

Na drugom mjestu vječite ljestvice najboljih strijelaca u povijesti Mundijala nalazi se Ronaldo s 15 golova, treći je Gerd Müller s 14 golova, a slijede Francuz Just Fontaine s 13 golova i Brazilac Pele s 12 golova.

Isto tako, Kloseu je utakmica protiv Brazila njegova 23. na svjetskim prvenstvima čime se izjednačio s legendarnim talijanskim reprezentativcem Paolom Maldinijem na vječitoj ljestvici igrača s najvećim brojem nastupa.

Najviše utakmica na Mundijalima ima Nijemac Lothar Matthäus (25), a iza Klosea i Maldinija su Uwe Seeler, Diego Maradona i Vladislav Smuda, svi s 21 nastupom.

Posljednji veliki uspjeh Nizozemaca

Reprezentacija Nizozemske je ždrijebom dopala u vrlo tešku skupinu s Australijom, Čileom i Španjolskom, ali su oni suvereno prošli grupu sa 100 postotnim učinkom. Imali su devet od mogućih devet bodova u gol razliku 10:3.

Posebno upamćena će ostati utakmica sa Španjolskom kada je Robin Van Persie nakon nevjerojatnog leta glavom uhvatio dugu loptu koju je poslao Daily Blind te prekrasno svladao Casillasa za 1-1. Nakon tog gola Van Persie je dobio nadimak Flying Dutchman.

Sve je izgledalo kako je Nizozemska spremna na velike stvari u Brazilu. U osmini finala ih je čekao Meksiko koji je bio u dobro formi, ali su Nizozemci i tu utakmicu dobili te se tako plasirali u četvrtfinale.

Tamo su snage odmjerili s Kostarikom te su uz veliku borbu, nakon izvođenja penala prošli dalje. U polufinalu ih je čekala Argentina koja je ipak bila prevelik zalogaj za Nizozemce.

Slavili su Argentinci zahvaljujući boljem izvođenju penala te tako ostavili Nizozemsku u borbi za treće mjesto gdje su se sastali s poljuljanim Brazilom te su bez nekakvih većih problema osigurali pobjedu od 3-0 i osvojili treće mjesto.

Nakon tog SP-a, Nizozemci se nisu kvalificirali na sljedeća dva velika natjecanja. Prvo po redu je bilo Europsko prvenstvo održano u Francuskoj, ali su Nizozemci ostali bez plasmana na to natjecanje svega 16 mjeseci nakon što su osvojili treće mjesto u Brazilu.

Iako su svi vjerovali kako će to biti samo mala pauza prije velikog povratka na scenu, Nizozemci su izostali i bez plasmana na nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Rusiji.

Debakl bivših prvaka

Već smo spomenuli kako su se svi bivši prvaci Svjetskih prvenstava kvalificirali za SP u Brazilu, ali su već u samom startu nekih od njih doživjeli debakl.

Branitelj naslova Španjolska je u Brazil došla kao jedan od favorita, ali su oni ispali već u grupnoj fazi nakon što su završili treći. Ispred njih su bili Čile i Nizozemska.

Isto kao i Španjolska, Engleska i Italija su također svoj put završili već u natjecanju po skupinama. Te dvije reprezentacije su bili u istoj skupini i svi su vjerovali kako će upravo oni izboriti nastavak natjecanja. No, onda je za njih uslijedio šok - Kostarika je osvojila prvo mjesto u toj grupi, a Urugvaj drugo.

Kao što smo već rekli, Urugvaj je izborio nastavak natjecanja, ali ih je odmah u osmini finala zaustavila Kolumbija te s 2-0 prošla dalje. Tada je James Rodriguez zabio nevjerojatan gol volejem kada se lopta odbila od prečke u gol. Taj gol ujedno je proglašen za najljepši gol tog Svjetskog prvenstva.

Reprezentacija Francuske je svoj put završila u četvrtfinalu, a njih je izbacila Njemačka s 1-0. Odmah nakon izbacivanja Francuske, Nijemci su se pobrinuli da izbace i Brazil nanijevši im najveći poraz u povijesti.

Jedino su Argentina i Njemačka od svih bivših prvaka svijeta otišli do samoga kraja.

Götze i Njemačka uništili snove Messiju i Argentini

U finalu Svjetskog prvenstva u Brazilu sage su odmjerili Njemačka i Argentina. I jedna i druga reprezentacija su potpuno zasluženo došle do samog kraja.

Njemačka je u finale ušla puna samopouzdanja nakon što su deklasirali Brazil s visokih 7-1 dok je Argentina predvođena Messijem u tu utakmicu ušla puna motiva da vrate naslov svjetskog prvaka u njihovu zemlju.

Posebna je to utakmica bila za Lionela Messija, igrača kojemu je nogomet, po mnogima, dužan taj naslov. Utakmicu su vrlo oprezno otvorili i jedni i drugi.

Leo Messi [5 Ballon d'Or awards or 1 World Cup?]:

"The @FIFAWorldCup is the highest that you can reach as a player, I'd definitely choose that."

Na gol se čekalo dugih 113 minuta kada je Götze, koji je ušao s klupe, sjajno primirio loptu prsima, a onda ju poslao iza leđa nemoćnog Romera.

Ta utakmica će ući u nogometnu povijest, a kao tragičar utakmice se najviše ističe Higuain koji je fulao par odličnih šansi za vodstvo svoje ekipe.

Napadač Juventusa je čak i zabio gol, ali je on opravdano bio poništen zbog zaleđa.

Njemačka je tako postala prva europska reprezentacija koja je osvojila Svjetsko prvenstvo održano u Americi i po prvi puta se dogodilo da SP tri puta za redom osvajaju reprezentacije s istog kontinenta (nakon Italije 2006. i Španjolske 2010.).

Za "Elf" je to bio osmi plasman u finale, a kao pobjednici su izašli četiri puta - 1954., 1974., 1990. i 2014. godine.

Zanimljivosti

- Prvo Svjetsko prvenstvo koje se održalo u Južnoj Americi još nakon prvenstva u Argentini 1978. godine.

- Vrlo efikasno prvenstvo po broju zabijenih golova - palo ih je ukupno 171

- Prvi gol na prvenstvu zabio je Marcelo, ali u vlastitu mrežu. Palo je sveukupno 5 autogolova.

- Messi je na ovom prvenstvu imao 46 driblinga, samo su Maradona (53) i Jairzinho (47) imali više.

- Argentina nije pucala u okvir u finalu Svjetskog prvenstva protiv Njemačke. To im je prvi put na svjetskim prvenstvima da nisu pucali u okvir od 1990. i finala protiv - Njemačke.

- Argentina je primila gol od Njemačke što im je bio prvi koji su ikad primili na svjetskim prvenstvima u produžecima.

Igrači koji su obilježili Svjetsko prvenstvo

Mario Götze (Njemačka)

Postigao je odlučujući gol u finalu kojim je osigurao Elfu četvrti naslov prvaka i to u 113. minuti utakmice. Tim golom postao je prvi igrač koji je zabio u finalu Svjetskog prvenstva nakon što je u igru ušao s klupe. S 22 godine i 39 dana je drugi najmlađi strijelac u finalu svjetskih prvenstava nakon Wolfganga Webera 1966. (22 godine i 33 dana).

James Rodriguez (Kolumbija)

Odigrao je sjajno Svjetsko prvenstvo, a osim sjajne igre ostao je upamćen i po najljepšem golu SP-a, onom protiv Urugvaja kada je loptu perfektno iz voleja pospremio od gredu u gol. Također je bio prvi strijelac tog natjecanja sa šest zabijenih golova. Njegove sjajne igre primijetili su brojni europski velikani koji su se borili za njegov potpis, a najbrži je bio Real Madrid koji je Monacu ponudio 75 milijuna eura.

Lionel Messi (Argentina)

Omaleni čarobnjak je praktički sam vukao svoju reprezentaciju do finala, ali na njegovu žalost nije došao do toliko željenog trofeja. Snove su mu uništili Götze, ali i Higuain koji je fulao nevjerojatne šanse u finalu. Messi je također ubilježio najviše driblinga na tom natjecanju - njih 46. Također je proglašen za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, ali ta mu nagrada nije baš pretjerano puno značila s obzirom da je njegova reprezentacija ostala bez naslova prvaka. Messi je na tom natjecanju zabio četiri gola uz jednu asistenciju, a postao je treći Argentinac koji je osvojio 'Zlatnu loptu'. Prije njega to je uspjelo Mariju Kempesu 1978. godine, te Diegu Maradoni 1986. godine.

Miroslav Klose (Njemačka)

Legendarni napadač Njemačke postao je najbolji strijelac u povijesti Svjetskih prvenstava nakon što je u polufinalu zabio gol protiv Brazila kojim se odvoji Brazilcu Ronaldu na listi najboljih strijelaca SP-a. Napadač Elfa sada ima 16 zabijenih golova na svim Svjetskim prvenstvima.

