Povratak na mjesto (ne)sreće: Jakirović je prošle sezone baš na Rujevici upao u probleme...

Dinamo danas odlazi put Rujevice. Veliki derbi hrvatskog nogometa na rasporedu je u 21 sat, a nogometaši Marija Kovačevića stižu na noge pomalu umornom prvaku. Rijeka je već mjesec dana u punom pogonu, Đalovićeve su trupe prolaskom protiv Shelbournea upale u veliku euforiju, na Rujevici se danas lakše diše. I sad opet treba ići na "sve ili ništa", protiv (čak) favoriziranog suparnika iz Zagreba krenuti po puni plijen.

Pokretanje videa... 02:00 Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

Opet, Đalović mora biti pametan, početi i odmarati svoje najvažnije adute, već u četvrtak na Rujevicu stiže grčki PAOK predvođen Dejanom Lovrenom i Lukom Ivanušecom. Mario Kovačević u potpuno je drugačijoj situaciji, treneru "modrih" ovo će biti tek treća utakmica na klupi Dinama, drugi veliki gostujući derbi.

Sve je jasno, Dinamo će i u Rijeci istrčati s istom postavom kao u prve dvije utakmice ili će se Kovačević odlučiti za jedan, sasvim logičan potez. Villara zamijeniti Stojkovićem. Zagrepčani puni optimizma, ali i s velikim oprezom stižu na noge hrvatskom prvaku. Baš na Rujevici su počeli njihovi problemi prošle godine. Muke iz kojih se nisu "iščupali" do kraja sezone.

Sergej Jakirović sa svojom je momčadi imao šest pobjeda, a onda stigao na Rujevicu. I tu je počeo - kaos. Dinamo je poveo golom Petkovića, a onda "visio kao luster". Rijeka je zasluženo stigla do izjednačenja, a Jakirović u sljedeća dva tjedna postao - bivši. Dinamo je u tom periodu još poražen u Maksimiru od Hajduka (1-0) i Bayerna (9-2). I već u rujnu je sve krenulo po zlu...

Dinamo je i u veljači ove godine gostovao na Rujevici, tamo pod Fabiom Cannavarom doživio najteži HNL poraz (4-0) sezone. A tog se poraza dobro sjećaju Nevistić, Theophile i Hoxha koji su počeli taj derbi, s klupe su još ušli Pierre-Gabriel i Kulenović... 