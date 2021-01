Vijest da Marko Livaja neće produžiti ugovor s AEK-om bila je dovoljna da raspali maštu navijača Hajduka koji bi ga rado opet vidjeli na Poljudu. A kad se tome doda i informacija kako je Markova supruga Iris trudna te da bi za mjesec dana trebala roditi sina, sve je najednom izgledao logično i ostvarivo. Brojne poruke na društvenim mrežama stvorile su dojam kako se vode ozbiljni pregovori na tu temu, no cijela je priča daleko od ozbiljne. Niti je Marko Livaja slobodan igrač, niti ga Hajduk u ovom trenutku može platiti, niti se na tu temu vode ozbiljni razgovori. Želja naravno postoji, kao što postoji i komunikacija na relaciji Split – Atena, no koliko je neki dogovor moguć i realan...



- Jedina novost je da sam i službeno obavijestio klub da neću produžiti ugovor koji mi ističe na ljeto. Nisu u pitanju ni financije, niti moj status, jednostavno, nakon četiri godine zaželio sam se novih izazova, i to je jedini razlog zbog kojih se više ne vidim u dresu AEK-a i zbog kojih namjeravam promijeniti sredinu – javio nam se Marko iz Atene.

Novi četverogodišnji ugovor koji su mu Grci ponudili bio je više nego izdašan, navodno bi zarađivao preko milijun eura po sezoni, a uz to bi imao i dodatne ponude, no Marko je odlučio otići i novac u njegovoj odluci nije igrao presudnu ulogu. Sada je na potezu AEK...

- U klubu su mi rekli da poštuju moju odluku i da mi neće praviti probleme, nadam se da će tako i biti. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati – kazao nam je Marko, a na pitanje postoji li mogućnost da se vrati u Split pomoći svom Hajduku, pa makar na tri mjeseca do kraja sezone, kratko je odgovorio:

- Ta je mogućnost minimalna, iskreno, ne bih je ni spominjao da se navijači ne ponadaju, pa da se na koncu razočaraju. Više puta sam kazao da je moja velika želja jednoga dana vratiti se i odigrati koju sezonu za Hajduk, pokušati nešto i osvojiti, ali realno, niti sam ja još u godinama za povratak, a niti se Hajduk trenutno bori za trofeje.

Bez obzira što su mogućnosti minimalne, one ipak postoje. No doista su minimalne, u sferi teoretske mogućnosti... Hajduk je zainteresiran, no interes je sve što oni u ovom trenutku mogu ponuditi, a čak i kad bi se Marko želio vratiti, on sam o tome ne odlučuje, sve je u rukama AEK-a. Ako ga Grci žele zadržati, Marko će ostati do kraja sezone u Ateni. Na terenu ili na tribinama, njihov je igrač, oni ga plaćaju, i bit će kako oni odluče.

No kako ni u grčkom nogometu ne teče "med i mlijeko", sigurno da bi se i AEK rado riješio obaveza iz Markovog ugovora, a po mogućnosti nešto i zaradio na njemu, ako ga uspiju prodati do kraja prijelaznog roka. No prodaja igrača na isteku ugovora je malo realna opcija, pogotovo ne u Hajduk, koji jedva krpa kraj s krajem. Jedina opcija po kojoj bi Marko odmah napustio Atenu je da se sam odrekne ostatka svog ugovora, a navodno je riječ od oko 400.000 eura. Koliko je i to realno, procijenite sami.

Pa čak i u tom slučaju, da se odrekne ozbiljnog novca da bi raskinuo ugovor, Marko će sigurno imati priliku potpisati za neki od inozemnih klubova koji mu već nude i puno ozbiljnije uvjete kao i zadovoljenje njegove ambicije da igra na visokom nivou i bori se za trofeje. Dakle, da bi se Marko vratio u Hajduk, najprije bi ga AEK trebao pustiti, Marko bi se trebao odreći 400.000 eura, a trebale bi mu u međuvremenu propasti i sve opcije inozemnih transfera koje mu se trenutno nude. Što je, realno, jako mala mogućnost, u sferi teorije...