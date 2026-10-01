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NAPUSTIO REPREZENTACIJU

POZADINA DRAME Ronaldo se osjećao izdanim. Evo razloga

Piše Luka Tunjić,
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POZADINA DRAME Ronaldo se osjećao izdanim. Evo razloga
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Foto: Liselotte Sabroe
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Ronaldo je potvrdio da napušta reprezentativni kamp i najavio da će "u svoje vrijeme” Portugalcima objasniti razloge odlaska. Šuška se kako je odigrao zadnju utakmicu za Portugal

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Cristiano Ronaldo (41) napustio je kamp portugalske reprezentacije, a njegov bliski prijatelj, španjolski novinar Edu Aguirre, tvrdi da je presudna bila neispunjena izbornikova riječ. Prema njegovim komentarima, Jorge Jesus privatno se ispričao Ronaldu nakon utakmice protiv Norveške, ali nije održao obećanje da će to učiniti i pred novinarima. To je Aguirreova verzija događaja, ne službeno potvrđen razlog Ronaldova odlaska.

Ronaldo se protiv Norveške zagrijavao otprilike pola sata, ali nije ušao u igru. Aguirre kaže da su nakon utakmice on, Jesus i predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença održali sastanak.

Nations League - Group A4 - Norway v Portugal
Foto: NTB

- Jorge je zamolio Cristiana za oprost jer ga je poslao na zagrijavanje na 30 minuta, a zatim ga nije uveo u igru. Obećao mu je i da će se javno ispričati na konferenciji za medije te priznati da je pogriješio - rekao je Aguirre.

Prema Aguirreu, javna isprika nije uslijedila. Tvrdi da je Ronaldo izbornikove riječi na konferenciji doživio kao suprotnost onome što mu je rekao nasamo.

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- Cristiano se osjetio izdanim. Jorge mu se privatno ispričao, obećao da će isto učiniti javno, a onda postupio suprotno. Zato je Cristiano odlučio otići kući. Za njega je to izdaja - poručio je Aguirre.

UEFA Nations League - Group A4 - Portugal Training
Foto: Johan Nilsson

Ronaldo je potvrdio da napušta reprezentativni kamp i najavio da će "u svoje vrijeme” Portugalcima objasniti razloge odlaska. Portugalski O Jogo piše da je njegova odluka o odlasku iz reprezentacije konačna, no Ronaldo u svojem priopćenju nije rekao da završava reprezentativnu karijeru. 

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