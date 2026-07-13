Požar uništio olimpijsku dvoranu u Ateni: Krov se urušio

Badmintonska dvorana vrijedna više milijuna eura, izgrađena za Olimpijske igre u Ateni 2004. godine, teško je oštećena u požaru koji je izbio kasno u nedjelju navečer, uzrokujući urušavanje krova.

Vatrogasci su rekli da su poslali gotovo 40 vatrogasaca i 13 vozila kako bi stavili požar pod kontrolu unutar zgrade, koja nije korištena nekoliko godina. Požar je stavljen pod kontrolu rano u ponedjeljak ujutro,a nije bilo ozlijeđenih.

Badmintonska dvorana nalazi se u parku koji posjećuju lokalni stanovnici.

Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS

Zgrada je izvorno izgrađena kao privremeno borilište i koštala je više od 20 milijuna eura. Kasnije je iznajmljena kao privatna koncertna dvorana nakon Igara 2004. godine, uz dodatni trošak od 16 milijuna eura, ugošćujući mjuzikle poput Cats and Mamma Mia! i Jesus Christ Superstar.

No, 2012. godine najviši grčki upravni sud presudio je da dvorana krši građevinske propise i da se mora srušiti.