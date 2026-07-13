Obavijesti

Sport

Komentari 0
BEZ OZLIJEĐENIH

Požar uništio olimpijsku dvoranu u Ateni: Krov se urušio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požar uništio olimpijsku dvoranu u Ateni: Krov se urušio
5
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Badmintonska dvorana izgrađena za Olimpijske igre u Ateni 2004. teško je oštećena u požaru koji je izbio u nedjelju navečer, krov se urušio, a srećom nitko nije ozlijeđen

Admiral

Badmintonska dvorana vrijedna više milijuna eura, izgrađena za Olimpijske igre u Ateni 2004. godine, teško je oštećena u požaru koji je izbio kasno u nedjelju navečer, uzrokujući urušavanje krova.

Vatrogasci su rekli da su poslali gotovo 40 vatrogasaca i 13 vozila kako bi stavili požar pod kontrolu unutar zgrade, koja nije korištena nekoliko godina. Požar je stavljen pod kontrolu rano u ponedjeljak ujutro,a nije bilo ozlijeđenih.

POSTAJEMO SILA Američka zvijezda: 'Radim na hrvatskom državljanstvu. Želim nastupati na OI-u za Hrvatsku!'
Američka zvijezda: 'Radim na hrvatskom državljanstvu. Želim nastupati na OI-u za Hrvatsku!'

Badmintonska dvorana nalazi se u parku koji posjećuju lokalni stanovnici.

Fire at Athens Badminton Theater
Foto: STELIOS MISINAS/REUTERS

Zgrada je izvorno izgrađena kao privremeno borilište i koštala je više od 20 milijuna eura. Kasnije je iznajmljena kao privatna koncertna dvorana nakon Igara 2004. godine, uz dodatni trošak od 16 milijuna eura, ugošćujući mjuzikle poput Cats and Mamma Mia! i Jesus Christ Superstar.

REVOLUCIJA U SPORTU Transrodnim sportašicama zabranili nastup na OI 2028.
Transrodnim sportašicama zabranili nastup na OI 2028.

No, 2012. godine najviši grčki upravni sud presudio je da dvorana krši građevinske propise i da se mora srušiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamu stiglo pojačanje, a Hajduku propalo

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj
UOČI OBJAVE SURADNJE

Procurila plaća koju HNS nudi Biliću. Nije ni blizu Dalićevoj

Bilić se vraća na klupu Hrvatske nakon 14 godina, a HNS u ponedjeljak odlučuje o njegovu povratku. Plaća bi mu trebala biti manja od Dalićeve
FOTO Zavodljiva Bosanka ljubi osvajača Wimbledona. Uhvatili je kako se razgolićuje na plaži
UŽIVANJE U FRANCUSKOJ

FOTO Zavodljiva Bosanka ljubi osvajača Wimbledona. Uhvatili je kako se razgolićuje na plaži

Dok Sinner osvaja teniske terene, ona je zvijezda Cannesa: Laila Hasanović je glamurozna djevojka koja je osvojila srce broja jedan. Odlučila se odmarati na prekrasnoj plaži

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026