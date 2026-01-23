Obavijesti

Sport

Komentari 0
"FALIO JE"

Poznati novinar prognozirao je krah Hrvatske, sad se opet javio

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Poznati novinar prognozirao je krah Hrvatske, sad se opet javio
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL, X

Danski rukometni novinar Rasmus Boysen predvidio je razočaranje za Hrvatsku na EP-u, no naši rukometaši ga demantirali pobjedom protiv Islanda! Vori i Džomba uzvraćaju osmijehom

Admiral

Rasmus Boysen bivši je danski rukometaš, danas vjerojatno najpoznatiji rukometni novinar kojega na platformi X prati više od 28.000 ljudi. On je prije Europskog prvenstva objavio prognozu u kojoj je Hrvatsku naveo kao reprezentaciju koja će najviše razočarati.

Pokretanje videa...

Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima 15:02
Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Video: 24sata/pixsell

- Pratim ga i gledam. Sve njegove analize i procjene me uopće ne zanimaju jer gledam našu reprezentaciju. Bez obzira na prvi krug, imamo se čemu nadati. A to je pozitivnim stvarima, siguran sam da ćemo danas vidjeti pravu Hrvatsku - rekao je bivši reprezentativac Igor Vori u studiju RTL-a uoči utakmice Hrvatske i Islanda koju su svjetski doprvaci pobijedili 30-29.

Tko zna, možda je ta objava i motivirala hrvatske rukometaše da mu pokažu da još znaju i mogu. Nakon dvoboja Boysen se ponovno javio na X-u i napisao:

"OVO je Hrvatska kakvu volimo gledati! Strast i posvećenost, agresivnost i obrambene kretnje, maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska."

- Kako vjetar puše, tako se okreće. Falio je - komentirao je Mirza Džomba uz osmijeh.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: HNL rekorder napustio momčad Varaždina

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026