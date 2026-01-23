Danski rukometni novinar Rasmus Boysen predvidio je razočaranje za Hrvatsku na EP-u, no naši rukometaši ga demantirali pobjedom protiv Islanda! Vori i Džomba uzvraćaju osmijehom
Poznati novinar prognozirao je krah Hrvatske, sad se opet javio
Rasmus Boysen bivši je danski rukometaš, danas vjerojatno najpoznatiji rukometni novinar kojega na platformi X prati više od 28.000 ljudi. On je prije Europskog prvenstva objavio prognozu u kojoj je Hrvatsku naveo kao reprezentaciju koja će najviše razočarati.
- Pratim ga i gledam. Sve njegove analize i procjene me uopće ne zanimaju jer gledam našu reprezentaciju. Bez obzira na prvi krug, imamo se čemu nadati. A to je pozitivnim stvarima, siguran sam da ćemo danas vidjeti pravu Hrvatsku - rekao je bivši reprezentativac Igor Vori u studiju RTL-a uoči utakmice Hrvatske i Islanda koju su svjetski doprvaci pobijedili 30-29.
Tko zna, možda je ta objava i motivirala hrvatske rukometaše da mu pokažu da još znaju i mogu. Nakon dvoboja Boysen se ponovno javio na X-u i napisao:
"OVO je Hrvatska kakvu volimo gledati! Strast i posvećenost, agresivnost i obrambene kretnje, maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska."
- Kako vjetar puše, tako se okreće. Falio je - komentirao je Mirza Džomba uz osmijeh.
