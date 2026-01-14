Obavijesti

IMA JASNE FAVORITE

Rukometni insajder: Hrvatska će biti najveće razočaranje Eura

Piše Domagoj Vugrinović,
Rukometni insajder: Hrvatska će biti najveće razočaranje Eura
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska će prvu utakmicu na europskom prvenstvu odigrati u subotu 17. siječnja protiv Gruzije u 18 sati. S nama su još u skupini Nizozemska i Švedska

Rukometno europsko prvenstvo je pred vratima. Brojimo još samo sate do početka, a prvu utakmicu turnira odigrat će u četvrtak Španjolska i Srbija u skupini A, odnosno Francuska i Češka u skupini C. Oba susreta počinju u 18 sati, a nastupe hrvatske momčadi morat ćemo ipak malo pričekati. Naime, izabranici Dagura Sigurdssona prvu utakmicu igraju u subotu 17. protiv Gruzije, također u 18 sati.

Uoči prvenstva jasno je da je prvi favorit za osvajanje Danska. Predvodi ih najbolji igrač svijeta Mathias Gidsel, istinski nasljednik Mikkela Hansena. Danska je prošle godine osvojila svjetsko prvenstvo, godinu ranije Olimpijsko zlato, a 2023. još jedno svjetsko najsjajnije odličje.

Kao prve favorite vidi ih Rasmus Boysen, umirovljeni danski igrač koji je danas jedan od najutjecajnijih rukometnih novinara. Boysen je nastupao za dansku juniorsku reprezentaciju, s kojom je 2013. godine sudjelovao na U21 Svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini. Odigrao je 15 utakmica za dansku juniorskui reprezentaciju. Povukao se 2022. zbog potresa mozga koji je zadobio u utakmici protiv Bjerringbro-Silkeborg Håndbolda.

Na društvenim mrežama objavio je svoje favorite za natjecanje, a za hrvatske navijače nema nimalo dobre vijesti. Osim što je naveo Dansku kao sljedećeg osvajača europskog prvenstva, smatra da će Danska ponijeti i sve individualne nagrade. Po njemu će Gidsel biti najbolji strijelac i najkorisniji igrač.

Boysen predviđa da će srebro pripasti Francuskoj, dok će treće mjesto zauzeti Island. Švedska, jedna od domaćina, tako će ostati malo kratka za odličje i bit će četvrta po Boysenu. Njegova prognoza za najboljeg mladog igrača je Portugalac Francisco Costa. Možda ste sada pomislili da to što nas ne vidi kao favorite nije važno jer i dalje možemo napraviti dobar rezultat. No, Boysen je dodao i kategoriju "najveće razočaranje turnira", i tu je ulogu dodijelio Hrvatskoj.

Podsjetimo, Hrvatska je na euro išla s dva poraza u pripremnim utakmicama protiv Njemačke. U prvom susretu u Areni Zagreb izgubili smo 32-29, a u Hannoveru stradali 33-27. Na Euru smo u skupini E, a osim Gruzije igramo s Nizozemskom i Švedskom.

