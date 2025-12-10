Poznati polufinalisti NBA Kupa: Knicksi i Magic preko Toronta i Miamija stigli do Las Vegasa

Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih okršaja, poznati su polufinalisti Istočne konferencije NBA Kupa. New York Knicksi i Orlando Magic osigurali su mjesto na završnom turniru u Las Vegasu pobjedama nad Toronto Raptorsima i Miami Heatom. Večer su obilježile fantastične izvedbe Jalena Brunsona i Desmonda Banea, koji su svoje momčadi vodili do ključnih pobjeda.

New York Knicksi su na gostovanju u Torontu slavili 117-101 i tako po prvi put u tri godine postojanja natjecanja izborili polufinale. Momčad iz New Yorka predvodio je fenomenalni Brunson s 35 koševa, od čega je čak 26 zabio u prvom poluvremenu. Iako su Raptorsi nakon prve četvrtine imali prednost, Knicksi su u drugoj dionici ubacili u višu brzinu i potpuno preuzeli kontrolu.

Ključni trenutak utakmice bila je druga četvrtina, koju su gosti dobili s nevjerojatnih 34-13. Napad Toronta, koji je u prvoj dionici nosio Brandon Ingram sa 17 koševa, potpuno se ugasio. Cijela momčad Raptorsa u drugoj četvrtini nije uspjela zabiti koliko i Ingram sam u prvoj. Knicksi su dominirali pod obručima, nadskakavši domaćine 48-37, a posebno su bili bolni ofenzivni skokovi. Karl-Anthony Towns vratio se nakon ozljede i upisao "double-double" s 14 koševa i 16 skokova, dok je Josh Hart dodao 21 koš uz sjajan šut. S druge strane, desetkovanim Raptorsima, koji su igrali bez važnih igrača RJ Barretta i Immanuela Quickleyja, nije pomogla ni sjajna partija Ingrama koji je završio s 31 košem.

- Znali smo da će biti teško, oni su dobra momčad s dobrim trenerom. Ključ je bio u obrani u drugoj četvrtini, gdje smo im dopustili samo 13 koševa i izgradili prednost - izjavio je nakon pobjede Josh Hart.

U prvoj utakmici večeri, Orlando Magic je na domaćem terenu svladao Miami Heat 117-108. Gosti s Floride otvorili su utakmicu furiozno i poveli 15-0 za manje od tri minute, no Magic se nije predao. Predvođeni nevjerojatnim Desmondom Baneom, uspjeli su se vratiti i na kraju slaviti.

Bane je izjednačio svoj rekord sezone sa 37 zabijenih koševa, a utakmicu je prelomio početkom zadnje četvrtine. S dvije trice i dodatnim slobodnim bacanjem u prve dvije minute odveo je svoju momčad na nedostižnu prednost od 13 razlike. Veliku podršku imao je u Jalenu Suggsu koji je dodao 20 koševa i Paolu Bancheru s 18 koševa. Magic je do pobjede stigao bez pomoći ozlijeđenog Franza Wagnera, što ovaj uspjeh čini još većim. Kod Heata su najefikasniji bili Norman Powell s 21 i Tyler Herro s 20 koševa, no momčad je imala katastrofalnu šutersku večer za tri poena (8/33), što ih je na kraju koštalo prolaska.

Polufinale u Las Vegasu donosi nam okršaj starih znanaca, New York Knicksa i Orlando Magica. Dvije momčadi su se ove sezone susrele već tri puta, a Orlando je slavio u dva navrata. Knicksi, koji su u sjajnoj formi s osam pobjeda u zadnjih devet utakmica, tražit će osvetu i priliku za osvajanje prvog trofeja u novom formatu natjecanja. Bit će to pravi test fizičke snage, jer je Magic poznat kao jedna od najčvršćih momčadi lige. Utakmica je na rasporedu u subotu.