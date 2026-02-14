Obavijesti

LOVI FINALE

Poznati su svi polufinalisti ATP turnira u Dallasu: Marin Čilić protiv prvog nositelja Fritza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Jaimi Joy

Čilić se plasirao se u polufinale nakon što je u četvrtfinalu nadigrao kvalifikanta iz Velike Britanije Jacka Pinningtona Jonesa. Dosada su Čilić i Fritz igrali tri puta i omjer pobjeda je 2-1 u korist Amerikanca

Nakon Marina Čilića i Amerikanca Taylora Fritza, plasman u polufinale ATP teniskog turnira u Dallasu izborili su i Amerikanac Ben Shelton, te Kanađanin Denis Shapovalov.

Shelton, koji je postavljen za drugog nositelja je pobijedio Srbina Miomira Kecmanovića s 5-7, 6-3, 6-4, dok je Shapovalov nastavio svoj put prema obrani naslova pobjedom protiv Španjolca Alejandra Davidovicha s 5-7, 6-4, 6-3.

Foto: Jaimi Joy

Sheltonu će to biti 13. polufinale u karijeri, a Shapovalovu 26. polufinale. Do sada su igrali tri puta međusobno, a sva tri puta je slavio Amerikanac.

Ranije su plasman među četiri najbolja izborili Čilić i prvi nositelj Fritz.

Čilić se plasirao se u polufinale nakon što je u četvrtfinalu nadigrao kvalifikanta iz Velike Britanije Jacka Pinningtona Jonesa sa 6-1, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre, dok je Fritz je nakon velike borbe sa 6-7 (2), 6-4, 7-6 (5) izbacio sunarodnjaka Sebastiana Kordu.

Dosada su Čilić i Fritz igrali tri puta i omjer pobjeda je 2-1 u korist Amerikanca. Meč je na rasporedu večeras u 21 sat.

