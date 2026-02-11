Obavijesti

ČILIĆEVIH 600

Kad jednom kaže da je bilo dosta, shvatit ćemo koliko je velika bila Čilićeva karijera

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kad jednom kaže da je bilo dosta, shvatit ćemo koliko je velika bila Čilićeva karijera
25.11.2018. Hrvatska je osvojila Davis Cup drugi put u povijesti! | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim u trenersko-igračkom odnosu, Čilićeva i Ivaniševićeva karijera ispreplela se i gotovo identičnim brojkama. Obojica su osvojila jedan Grand Slam, Goran je bio drugi na svijetu, Marin treći, Goran je stao na 22 titule, Marin ima 21

Sve počinje predzadnjeg dana siječnja 2006. godine. Mršavi i krakati, gotovo dva metra visoki 17-godišnjak, tad apsolutni anonimac s pozivnicom kao 585. tenisač svijeta, izaziva 25., Rusa Igora Andrejeva u prvom kolu Zagreb Indoorsa.  Šest mjeseci nakon što je u Umagu odigrao prvi meč na ATP razini i izgubio od Kristofa Vliegena, Marin Čilić u Domu sportova, u čiju se blizinu zbog teniske karijere i doselio iz Međugorja, otvorio je ATP račun. Dvadeset godina poslije - i taj će podatak potvrditi koliko je velika njegova karijera - na računu ima 600 pobjeda. 

HRVATSKI AS POBIJEDIO Learner ima još dosta toga za naučiti. Čilić slavio 600. put
Learner ima još dosta toga za naučiti. Čilić slavio 600. put
VEĆ OSMA GENERACIJA Zaklada Marin Čilić nagradila stipendiste: Ovako pomažem mladima da ispune svoje snove
Zaklada Marin Čilić nagradila stipendiste: Ovako pomažem mladima da ispune svoje snove

Od ovog utorka, u 38. godini i dalje najbolji prvi hrvatski reket, Čilić je Hrvat s najviše pobjeda na ATP Touru. Goran Ivanišević zaustavio se na 599, a kad je tu brojku nedavno na Australian Openu stigao njegov bivši učenik, Marin je prepričao i ovo:

- Dok smo surađivali, Goran se jednom našalio: "Da mi je netko rekao da imam 599 pobjeda, odigrao bih barem još jedan meč".

Australian Open
Foto: Jaimi Joy

Marin je u Dallasu konačno i prestigao Gorana, a ako niste time dovoljno impresionirani, možda ćete biti činjenicom da od Marina među aktivnim tenisačima više pobjeda ima samo Novak Đoković (1168), jedini koji još egzistira iz Velike trojke. I sva tri njena člana su među četiri na vječnoj ljestvici, Roger Federer stao je na 1251 pobjedi, Rafael Nadal na 1080, a i za mnoge buduće generacije možda će nedostižan ostati Jimmy Connors s 1274 pobjeda. Čilić je 29. u ovom društvu, ali uz volju i upornost koju emitira nakon silnih problema s ozljedama, uglavnom koljena, ne izgleda uopće nedostižno, primjerice, Tomas Berdych (640) na 22. mjestu.

Osim u trenersko-igračkom odnosu, Čilićeva i Ivaniševićeva karijera ispreplela se i gotovo identičnim brojkama. Obojica su osvojila jedan Grand Slam, Goran je bio drugi na svijetu, Marin treći, Goran je stao na 22 titule, Marin ima 21, ali i još dovoljno vremena da se i u tome barem izjednači s nekadašnjim mentorom.

Međutim, veličinom Ivaniševića i Čilića uopće ne treba uspoređivati. Marin je gradio teniski put na pitomiji način, u kojem nije bilo ivaniševićevske karizme, ekspresivnosti i sportske bezobraštine jer nemamo svi to u sebi. Možda i zato njegova karijera nije bila i postala dovoljno cijenjena, ali ionako u toj hrvatskoj priči nije iznimka. A jednom kad Marin kaže da je bilo dosta, mogli bismo shvatiti koliko je zapravo velika bila. I tko zna koliko budućeg vremena među Hrvatima neponovljiva.

Čilić na ATP Touru:

  • Omjer: 600-352
  • Titule: 21
  • Najbolji plasman: 3.
  • Zarada: 32,803.803 $

Ivanišević na ATP Touru:

  • Omjer: 599-333
  • Titule: 22
  • Najbolji plasman: 2.
  • Zarada: 19,878.007 $

OSTALO

