Kad jednom kaže da je bilo dosta, shvatit ćemo koliko je velika bila Čilićeva karijera
Sve počinje predzadnjeg dana siječnja 2006. godine. Mršavi i krakati, gotovo dva metra visoki 17-godišnjak, tad apsolutni anonimac s pozivnicom kao 585. tenisač svijeta, izaziva 25., Rusa Igora Andrejeva u prvom kolu Zagreb Indoorsa. Šest mjeseci nakon što je u Umagu odigrao prvi meč na ATP razini i izgubio od Kristofa Vliegena, Marin Čilić u Domu sportova, u čiju se blizinu zbog teniske karijere i doselio iz Međugorja, otvorio je ATP račun. Dvadeset godina poslije - i taj će podatak potvrditi koliko je velika njegova karijera - na računu ima 600 pobjeda.
Od ovog utorka, u 38. godini i dalje najbolji prvi hrvatski reket, Čilić je Hrvat s najviše pobjeda na ATP Touru. Goran Ivanišević zaustavio se na 599, a kad je tu brojku nedavno na Australian Openu stigao njegov bivši učenik, Marin je prepričao i ovo:
- Dok smo surađivali, Goran se jednom našalio: "Da mi je netko rekao da imam 599 pobjeda, odigrao bih barem još jedan meč".
Marin je u Dallasu konačno i prestigao Gorana, a ako niste time dovoljno impresionirani, možda ćete biti činjenicom da od Marina među aktivnim tenisačima više pobjeda ima samo Novak Đoković (1168), jedini koji još egzistira iz Velike trojke. I sva tri njena člana su među četiri na vječnoj ljestvici, Roger Federer stao je na 1251 pobjedi, Rafael Nadal na 1080, a i za mnoge buduće generacije možda će nedostižan ostati Jimmy Connors s 1274 pobjeda. Čilić je 29. u ovom društvu, ali uz volju i upornost koju emitira nakon silnih problema s ozljedama, uglavnom koljena, ne izgleda uopće nedostižno, primjerice, Tomas Berdych (640) na 22. mjestu.
Osim u trenersko-igračkom odnosu, Čilićeva i Ivaniševićeva karijera ispreplela se i gotovo identičnim brojkama. Obojica su osvojila jedan Grand Slam, Goran je bio drugi na svijetu, Marin treći, Goran je stao na 22 titule, Marin ima 21, ali i još dovoljno vremena da se i u tome barem izjednači s nekadašnjim mentorom.
Međutim, veličinom Ivaniševića i Čilića uopće ne treba uspoređivati. Marin je gradio teniski put na pitomiji način, u kojem nije bilo ivaniševićevske karizme, ekspresivnosti i sportske bezobraštine jer nemamo svi to u sebi. Možda i zato njegova karijera nije bila i postala dovoljno cijenjena, ali ionako u toj hrvatskoj priči nije iznimka. A jednom kad Marin kaže da je bilo dosta, mogli bismo shvatiti koliko je zapravo velika bila. I tko zna koliko budućeg vremena među Hrvatima neponovljiva.
Čilić na ATP Touru:
- Omjer: 600-352
- Titule: 21
- Najbolji plasman: 3.
- Zarada: 32,803.803 $
Ivanišević na ATP Touru:
- Omjer: 599-333
- Titule: 22
- Najbolji plasman: 2.
- Zarada: 19,878.007 $
