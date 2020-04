PPD Zagreb nakon 28 godina ostaje bez naslova prvaka?

Negdje otprilike u proljetno vrijeme, ali prije točno 40 godina, naslov je u jednim novima glasio: 'Do 2020. postojat će leteći automobili i ljudi će ljetovati na Marsu'.

A kakva je situacija danas zapravo? Danas pišemo o tome kako ponovno ima kvasca na policama. Pandemija korona virusa svijet je vratila u surovu realnost i neizbježan je potpuni reset. Situacija je to koja pogađa i sport koji živi od ljudi i javnih okupljanja, danas sve više i od televizija.

Belgijski nogometni savez u četvrtak je napravio hrabar potez. Proglasili su Club Brugge prvakom iako je odigrano tek 29 kola. Ipak, Brugge našeg Mateja Mitrovića imao je velikih 15 bodova prednosti nad drugoplasiranim Gentom pa se nitko nije previše bunio. Računali su Belgijci Brugge poslati u Ligu prvaka, Gent u Europsku ligu, ali onda je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin udario šakom o stol i rekao da svatko tko na ovaj način zaključi prvenstvo - neće igrati Europu sljedeće sezone.

- Možemo razgovarati o materijalnoj šteti klubova koji organiziraju nogometne utakmice. Utakmice bez navijača sigurno nisu iste. Moramo biti svjesni da se cijeli svijet nalazi u specifičnoj situaciji. Bolje je igrati utakmice bez publike, nego uopće ne igrati utakmice. Oni koji će samovoljno odlučiti završiti sezonu, sljedeće sezone možda neće igrati u europskim natjecanjima - rekao je Čeferin za RTV Sloveniju.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nije Čeferinu lako. Za vratom mu vise TV kuće koje su uložile ogroman novac u prijenose elitnih sportskih natjecanja poput Lige prvaka, s druge strane mora pratiti odredbe zdravstvenih organizacija, a opet pokušati spriječiti anarhiju. Slovenac će sa svojim timom imati zaista težak zadatak, morat će pod istu kapu staviti staviti sva prvenstva i prilagoditi kalendar natjecanja u suradnji s više od 50 nogometnih saveza diljem Europe. I evo, Belgijci su već odlučili po svom.

Zarađujemo gotovo 30 puta manje od Danaca

A što s HNL-om? Odigrano je tek 26 kola, Dinamo sa 65 bodova, čak 18 više od drugoplasirane Rijeke, suvereno drži poziciju koja ih vodi ka kvalifikacijama za Ligu prvaka i do novog naslova. Čelnici hrvatskog nogometa nemaju puno izbora. Sad kad je Čeferin zaprijetio "neposlušnima", manevarskog prostora gotova da i nema. Prvenstvo će se morati završiti na ovaj ili onaj način.

Štoviše, hrvatski klubovi žive od Europe, ili, ako baš hoćete, od Dinamovih nastupa u Europi. Naime, "modri" svojim dobrim nastupima podižu koeficijent lige, a od ulaska Zagrepčana u Ligu prvaka profitiraju baš svi naši prvoligaši. Uefa na račun svakog našeg prvoligaša uplati namjenska sredstva za jačanje omladinskog pogona. Pa gdje ćeš bolje kad većina klubova živi od proizvodnje i izvoza igrača.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Svjetski znanstvenici danima razglabaju o tome koliko dugo neće biti javnih okupljanja, a neki crni scenariji govore da ih neće biti do kraja kalendarske godine. U prijevodu, na sportskim borilištima neće biti publike. OK, to čak i neće toliko pogoditi HNL jer, ruku na srce, prosjek gledatelja na svim dosad odigranim utakmicama HNL-a bio je 3526. Nekim klubovima, koliko god to paradoksalno zvučalo, bit će i lakše izdržati ovu situaciju. Naime, klubovi s lošijom posjetom, poput Istre, Intera i Lokomotive, sad neće morati trošiti toliko na organizaciju utakmica. Njima je gotovo svaka prvenstvena utakmica, unatoč prodanim ulaznicama, donosila minus u blagajni.

Također, neće prema hrvatskim prvoligašima biti toliko pritisaka TV kuća. Prema zadnjim podacima, naši nogometni prvoligaši od TV prava godišnje dobiju oko 1,3 milijuna eura. I onda taj iznos dijeli njih 10. Za usporedbu, danska Superliga, koja je koeficijentom usporediva s našom, godišnje od TV prava inkasira čak 35,8 milijuna eura.

Bilo kako bilo, svijet čekaju krizna vremena, a tako i Hrvatsku. Stručnjaci govore da ćemo se morati okrenuti proizvodnji, privredi, izvozu... Bit će to prilika da se izgrade novi, stabilniji temelji. Bit će to izazov i za naše prvoligaše, koji će biti prisiljeni proizvoditi igrače, gurati mladiće u vatru. Kao da do sad nisu, kao da do sad HNL nije bio razvojna liga. E, sad će morati biti još i više jer bit će to praktički jedini izvor prihoda.

Proziva se HKS

U Hrvatskom košarkaškom savezu druga priča. Prekinuta su sva natjecanja pod ingerencijom HKS-a i neće se proglašavati prvaci te određivati poredak. Razlozi su jasni. Gotovo svi stranci raskinuli su ugovore s našim prvoligašima, nemaju se više od čega plaćati ni radna zajednica, a to se najbolje vidi na primjeru Cibone, hrvatskog prvaka. Svima je otkazana suradnja i ovakva odluka HKS-a je zapravo spašavanje onog što se spasiti može.

Poludjeli su na takvu odluku ljudi iz KK Jazine Arbanasi. Oni su u trenutku prekida prvenstva i ove odluke HKS-a bili prvi na drugoligaškoj ljestvici, uložili ogroman novac kako bi se plasirali u prvu ligu, a sad je taj san propao preko noći.

Foto: Marko Dimić/PIXSELL

"Odluka nema pravnog uporišta u važećim propozicijama natjecanja, a ni u samom Zakonu o sportu. Ako netko od klubova pokrene sudske i upravne sporove protiv ove odluke, ista bi gotovo sigurno bila poništena jer nema potrebnog pravnog temelja. Međutim, smatramo potpuno besmislenim pokretati sporove protiv ove odluke jer, ako sadašnje stanje potraje, neće ni biti natjecanja u novoj sezoni niti u jednoj ligi. Nadalje, naš Savez već sad treba donijeti odluke u korist svih klubova o tome da će u sljedećoj sezoni, ako je bude, sve lige biti besplatne za klubove, a čak i da budu besplatne za sve, opet ih neće imati tko igrati ako gradovi, općine, i županije te sponzori bitno smanje ili čak prestanu financirati klubove, a sve kako bi iz sportskog budžeta mogli financirati druge bitnije potrebe. Klubovi neće moći plaćati trenere, igrače, putovanja, hranu, smještaj, prijevoz, knjigovodstvo, administraciju, organizaciju domaćih utakmica te brojne druge tekuće troškove zbog čega neće moći nastupati u svojim ligama pa će se lige morati popuniti s klubovima koji će to moći podnijeti. Takvih neće biti, pa je i više nego upitno hoće li se naći i 10 klubova za HT Premijer ligu i Prvu ligu i to zajedno! Na to već sada treba računati jer je jasno da će "preživjeti" samo klubovi koji će imati jače privatne sponzore, a takvih je jako malo kod nas", napisali su ljudi iz Jazina u priopćenju.

HKS je postupio kao i kolege im iz Rusije. Ruski košarkaški savez odlučio je zbog pandemije koronavirusa poništiti cijelo prvenstvo. Čelništvo VTB lige je odlučilo da ove godine neće biti prvaka.

Ta je odluka u Rusiji podigla puno prašine, a posebno bijesan bio je slavni Litavac na klupi Himkija Rimas Kurtinaitis. Himki je bio prvi na ljestvici kad je prvenstvo prekinuto sa samo jednim porazom u 19 kola. Legenda litvanske košarke rekla je da bi se donijela drugačija odluka da je CSKA bio vodeći.

- Jasno je kako se u Rusiji donose ovakve odluke. Čim CSKA ne može biti prvak, to je onda katastrofa za cijelu Rusiju. Bili smo potpuno spremni da ih srušimo i uzmemo naslov. Bili smo daleko najbolji. Da je nekim slučajem CSKA bio prvi, siguran sam da bi ih proglasili prvacima. Nimalo ne sumnjam u to - kazao je trener.

'Igrat će se ljeti, sve će se završiti'

U Hrvatskom vaterpolskom savezu ne pomišljaju na "košarkaški" scenarij.

- Početak je travnja i prerano je donositi bilo kakve zaključke. Mi smo sve aktivnosti odgodili do daljnjeg, ali nismo i ne planiramo donijeti odluku o završetku prvenstva. Nama bi se u prvenstvu trebao igrati playoff, dakle, osam najboljih momčadi na ispadanje. Sezona će nam praktički trajati do rujna i bit će uvod za novu sezonu. Ako ova izvanredna situacija potraje do lipnja, klubovima ćemo moći bez problema dati 30-45 dana da se pripreme za završetak ove i početak iduće sezone - uvjerava nas izvršni direktor HVS-a Perica Bukić pa dodaje:

- Vaterpolistima zaista nije nikakav problem da igraju ljeti, u sedmom, osmom mjesecu.

Dakako, treba prvo završiti sezonu u Regionalnoj ligi. Baš u ovo vrijeme trebao se igrati Final Four u Gružu s Jugom i Mladosti u glavnim ulogama, baš kao i u hrvatskom prvenstvu koje je trebalo započeti poslije.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U odbojci prvaci nakon dvije utakmice

U Hrvatskom odbojkaškom savezu odlučili su se za nepopularno rješenje. U muškoj Superligi prvaci su postali Mladost Ribola Kaštela uz samo dvije odigrane utakmice te u ženskoj zagrebačka Mladost. Za svaki klub ponešto, možemo reći i u šali, ali njoj u ovim trenucima nema mjesta.

- Mi nismo ti koji su odlučili kada će korona napasti planetu, sada je vrijeme da se donesu izvanredne odluke i samo skrbimo o životu i zdravlju sportaša i ljudi. Zaključane su dvorane, nema treninga i čak da se stvore uvjeti za nastavak prvenstva, već bi na red stigle reprezentacije i ne bi bilo vremena - kazao je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković pa dodao:

- Samo smo nastojali smanjiti troškove, moram reći da je to bila jednoglasna odluka oko završetka, a kasnije smo vijećali kakav stav zauzeti oko tablice. Odlučili smo da uzmemo u obzir zatečeno stanje i dogovorili da nitko ne ispada i da širimo ligu za dva kluba.

U redu, ali nije li uzorak od dvije odigrane prvenstvene utakmice obje Mladosti premalen da bi to bilo - to?

- To je takav sustav, mi nismo birali kada će se ovo dogoditi. Oni su igrali međusobno dvije utakmice u srednjoeuropskoj ligi MEVZA-i i svatko je jednu dobio. Čak je i sportski direktor zagrebačke Mladosti Darko Antunović predložio da uzmemo to u obzir, ali ispostavilo se da su u poenima izjednačeni! Točno 212 jedni, 212 drugi. U prvenstvu su Kaštelani ipak bolji za 17 poena.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon, podsjetimo, samo dva odigrana kola. Nije li možda odluka prenagla, odnosno je li se moglo zaključiti prvenstvo bez prvaka kao u nekim sportovima i ligama? Pogotovo u svjetlu činjenice da su prije njih Rijeka, Osijek, Split, Varaždin, Sisak i Trnje u prvom dijelu, u kojem Mladosti nisu sudjelovale, odigrali 18 kola.

- A kako ćemo onda odrediti tko će u Ligu prvaka? Slovenci su proglasili prvaka po istim čimbenicima. Ili, što reći za Rijeku koja je četvrta za jedan poen i ostala bez Europe? Razgovarao sam sa svim relevantnim ljudima, ovo se nije dogodilo u 100 godina, ali dogodi se. Da, to je tako. Evo, i u Španjolskoj razmišljaju hoće li Barcelonu proglasiti prvakom, a gdje smo u toj priči mi, koji sa stipendijama uglavnom plaćamo igrače. Ponavljam, nismo ni znali kakvo je stanje na tablici kad smo donijeli odluku.

'Đoković je najveći gubitnik'

Strašno je pandemijom korona virusa odgođen i tenis. Sport je to u kojem se puno putuje i rizik bi za natjecatelje, ali i publiku, bio ogroman. Tenis je specifičan sport jer od njega ugodno može živjeti samo 50-ak najboljih na svijetu. "Bijeli sport" ovisan je o bogatim sponzorima poput, primjerice, proizvođača luksuznih satova, koji će tijekom ove krize doživjeti značajne gubitke pa će vjerojatno i teniskim turnirima "zavrnuti pipu".

Otkazani su neki veliki turniri poput Roland Garrosa (koji bi se trebao igrati u rujnu) i Wimbledona, koji je otkazan prvi put nakon Drugog svjetskog rata.

Foto: KIM HONG-JI

Legendarni švedski tenisač Mats Wilander smatra kako će ova odgoda najviše pogoditi Novaka Đokovića, koji je do pauze djelovao nezaustavljivo.

- Đoković je najveći gubitnik u ovom kaosu. Nije izgubio nijedan meč na početku sezone i pandemija virusa je zaustavila njegov nalet. Također, mladi igrači su na velikom gubitku. Igrače poput Shapovalova, Tsitsipasa ili Augera-Aliassimea ne zanima trening, oni najbolje napreduju igrajući prave mečeve - rekao je Wilander pa je otkrio kome pauza jedino odgovara:

- Jedini kojima ovo odgovara su igrači koji su bili ozlijeđeni nakon Australian Opena. Kad se sezona nastavi, svi će krenuti od nule. Loše je to što se ne zna kada će to biti.

RK Zagreb bez naslova nakon 28 godina dominacije?

Nesvakidašnja situacija mogla bi se dogoditi u našem rukometu. Baš kad se odigrala tzv. glavna runda Premijer lige, odnosno kad je trebao početi playoff u kojem bi se natjecanju priključili regionalni ligaši PPD Zagreb i NEXE, natjecanje je prekinuto zbog korona virusa.

U playoff su ušli Poreč, Dubrava, Gorica i Vinkovci te Zagreb i NEXE, ali još nije odigrana niti jedna utakmica pa nije moguće ni prijevremeno završiti prvenstvo i proglasiti prvaka prema trenutačnom stanju na ljestvici.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mogli bi se dogoditi da PPD Zagreb, prvi put nakon samostalnosti, dakle nakon 28 naslova prvaka Hrvatske, ostane bez naslova. Prvenstva su već završili, bez prvaka, Šveđani, Norvežani, Austrijanci i Slovaci. Udarac je to na Slavka Golužu i njegov Tatran. Njegova momčad bila je jako blizu obrane naslova prvaka, a ovom odlukom ostat će bez prilike za to.

Pogodila je ova odluka i rukometašice austrijskog Hypa, jedne od najdominantnijih ekipa u povijesti nacionalnih prvenstava. Hypo je 42 godine uzastopno osvajao naslov, sve do prošle godine kad su njihovu dominaciju prekinule rukometašice Atzgersdorfa. Hypo je ove godine držao prvo mjesto na ljestvici, a sad su ostali bez prilike da vrate naslov u svoje vitrine.

Poljaci u ovoj sezoni više neće igrati rukomet. Odlučili su završiti sezonu i proglasiti prvake po trenutnom stanju na tablici. To su Kielce našeg Igora Karačića te MKS Lublin za koji igraju Valentina Blažević i Gabrijela Bešen.

Kielce je nakon 25 kola skupio 72 boda uz jedan poraz, koliko je imala i Wisla uz utakmicu manje, pa je teoretski mogla se bodovno i izjednačiti, no ima daleko slabiju gol-razliku te lošiju u međusobnom omjeru

- Zdravlje svih sudionika rukometnih natjecanja nam je na prvom mjestu, momčadi i ekipe ne treniraju i pitanje je kad će početi. Uoči nastavka natjecanja morali bismo im dati vremena da se vrate trenažnom procesu. Odluka nije bila laka, ali je jedina ispravna, smatramo. Vratit ćemo se još jači sljedeće sezone - rekao je prvi čovjek poljske lige Marek Janicki.

Pravo je pitanje što će biti s europskim natjecanjima u sljedećoj sezoni. Čelnici europske Lige prvaka još mozgaju. Zasad su skloni opciji da se završnica odigra krajem kolovoza u Kolnu, ali većina klubova nije za takav scenarij. Neki će igrači tad već promijeniti klub, primjerice, Sander Sagosen ide u Kiel pa bi se onda dogodio presedan jer bi igrao sezonu do završnice za PSG, a onda završnicu za Kiel.

Također, nejasno je kako bi se klubovi kvalificirali u Ligu prvaka, ako "pola" relevantnih nacionalnih prvenstava nema prvake. Odgovore ćemo dobiti tek za nekoliko mjeseci...