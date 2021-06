Hrvatska u nedjelju od 15 sati igra svoju prvu utakmicu ovogodišnjeg Eura, i to sa starim znancima, Englezima.

Povodom te utakmice od 16:45 javnosti će se obratiti izbornik Zlatko Dalić zajedno s kapetanom Lukom Modrićem i odgovoriti na pitanja novinara.

Ranije u subotu objavili smo i kako je Dalić skovao tajni plan kojim bi htio iznenaditi Engleze te promijenio sastav tako što je u prvih 11 stavio čak dva nova igrača.

Englezi su u subotu također odradili posljednji trening uoči utakmice, a navijači su izborniku Garethu Southgateu na pomalo nesvakidašnji način dali savjet - avionom!

- Igraju pred svojom publikom, otvaranje je Eura, očekujem ih dosta agresivne i jednu dosta tešku, borbenu utakmicu. Spremni smo, dobro smo radili ovih sedam dana, spremali se - rekao je Luka Modrić.

Prije utakmice s Engleskom na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj je postojao osjećaj da su Englezi arogantni, rekao je jedan engleski novinar Modriću.

- Ta arogancija se nije toliko odnosila na igrače i englesku momčad, više na novinare, komentatore i ljude naokolo. Zadnjih dana nisam se previše bavio tim novinarima tako da smo fokusirani na utakmicu, a ne ono što se govori sa strane - objasnio je Luka.

Mason Mount je razmijenio dresove s Modrićem na Stamford Bridgeu.

- Bio je to uobičajen razgovor nakon utakmice, zaželio sam mu sve najbolje u finalu kad su nas pobijedili i to je to. Mason je ove sezone pokazao da je vrlo talentiran igrač, potentan i da je pred njim velika budućnost tako da ako se nastavi ovako razvijati, bit će veliki igrač i vrlo bitna karika reprezentacije - rekao je Modrić.

Ovo je po svemu neuobičajen Euro, pogotovo jer će se putovati iz Hrvatske, a koliko je to opterećenje jer nemate mir, a koliko vam podrška znači. Englezi kažu da je jedina prednost Hrvatske u veznom redu:

- Falit će nam navijači i bilo bi lijepo da su mogli doći podržati nas u velikom broju jer njihova prisutnost nam puno pomaže i daje nam dodatnu energiju. Što se tiče kampa i ostanka u Rovinju, po meni nije nikakav problem i imamo svoj mir, bezobzira na to što smo u Hrvatskoj. Engleske prognoze i komentari da su bolji u svim segmentima osim veze, ne bih ulazio u te njihove analize, sutra ćemo na terenu sve vidjeti. Teren je jedino mjerilo - rekao je Modrić pa se dotakao svog stanja:

- Osjećam se jako dobro, a što se tiče igranja za Hrvatsku mislim da ne treba posebno naglašavati kolika je to čast, ali i obaveza. Ovo je veliko natjecanje, očekivanja su velika od naših ljudi. Mi sami od sebe očekujemo puno i veselimo se, i nadamo se da ćemo pokazati pravo lice.

Najveća engleska slabost prema nekima je njihova obrambena linija. Engleski novinar je uptiao kako to planiraju iskoristiti, a Modrić se na to pitanje našalio:

- Ti bi sad da otkrijem cijelu taktiku, haha. Ne mogu vam to sve otkrivati, sve ćete vidjeti.

Vedran Ćorluka je sad u ulozi pomoćnog trenera.

- Čarli je super, odlično se prilagodio i skroz je unutra, ulogu je prihvatio jako ozbiljno i to pokazuje kroz svaki trening i razgovore s igračima i vjerujem da je izbornik zadovoljan njegovim prisustvom. Mi definitivno jesmo. Super je raspoložen - otkrio je Luka.

- Treba biti realan i ne misliti da svako natjecanje možemo ići do kraja. Vidjet ćemo sutra kako će se utakmica razvijati. Naravno da oni žele krenuti agresivno i ofanzivno, igraju kući. Bit će agresivni i motivirani, ali isto takvi ćemo biti i mi. Nadam se da ćemo znati ukrotiti tu njihovu agresivu i ofanzivu te da ćemo kontrolirati stvari - zaključio je Modrić, a potom je red došao na izbornika.

Izbornik je prvo prokomentirao poruku koju su engleski navijači avionom poslali Southgateu.

- Svjesni smo da opasnost dolazi sa svih strana jer igramo s jednom jakom reprezentacijom. Bitno je da pokušamo primijenit svoj stil igre, naravno da se nećemo doći tu samo braniti. Start je jako bitan i želimo dobro startati, očekujem tešku utakmicu koja će se lomiti u detaljima - rekao je Dalić, a potom je odgovorio na pitanje engleskog novinara koji ga je upitao koji sistem očekuje kod Engleza:

- Znamo da će sastav svakako biti kvalitetan i opasan i bit ćemo spremni na što god oni izvedu. Pokušavamo se suprotstaviti njihovom napadu, ali želimo imati i posjed i tražiti svoje šanse, nećemo se samo braniti. Engleska je i s četvoricom straga opasna, s trojicom još opasnija, ali želimo se suprotstaviti kako mi to možemo. Važno nam je da kroz naš posjed dođemo kroz šanse. Pripremali se jesmo, ali mislim da niti mi njih, niti oni nas mogu puno iznenaditi - rekao je Dalić.

- Mi se moramo pripremiti za sve i odgovoriti na pravi način. Ne razmišljamo hoće li oni igrati s trojicom ili četvoricom, mi želimo biti pravi i pokazati kvalitetu - nadodao je izbornik, a potom rekao kako očekuje Fodena u prvih 11, a ne bi se čudio da se tamo nađe i Grealish.

- Imamo kvalitetnu momčad i dosta dobrih igrača i mislim da smo za sutra odabrali najbolju taktiku i ono što je protiv njih najbolje. Složili smo tim koji je po meni moćan i potentan i agresivan, znam da se priča o imenima, ali vidjet ćete što ćemo sutra postaviti i po meni ovo što ćemo staviti je najbolje za tu utakmicu.

Englezi su Dalića upitali kako Modrić uspijeva biti tako dobar s 35 godina i ne pokazuje znakove usporavanja:

- Što god da kažem o Luki, bit će premalo. Igrati ovakav nogomet u tim godinama nakon SP-a gdje su mnogi mislili da će se ugasiti i stati. On je sve bolji što je stariji. Možemo biti spremni, Luka je primjer svima drugima i mislim da će još dugo trajati.

- Vrsaljko se diže u formi, činjenica je da je zadnjih mjeseci igrao malo utakmice, svakim danom je sve bolji. Sigurno da nam fali on kakav je bio na SP-u. Jedini način je da ga vratimo kroz utakmice. Šime je pravi profesionalac i spreman je, od njega očekujem dobru utakmicu. Diže se iz treninga u trening - zaključio je Dalić.

Pressicu pratite ovdje od 16:45: