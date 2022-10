Čačić: Viroza je pomela našu svlačionicu, a Hajduk nam je baš prava generalka za Milan...

Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, tako i moji igrači. Čeka nas prekrasni nogometni ambijent na Poljudu, a mi smo u jednom dobrom raspoloženju, puni želje da listopad zaključimo na najbolji mogući način. Poslije Hajduka nas čekaju Milan, Osijek i Chelsea, za taj niz nam nema bolje generalke od Poljuda. U domaćem nogometu nemamo boljeg podražaja od ovakve utakmice, tako da nam je to stvarno dobra uvertira za Milan, rekao je Ante Čačić.

Dinamo nastavak pozitivnog rezultatskog niza traži u petak na Poljudu. Zagrepčani su ozbiljno shvatili novi odlazak na noge najvećeg hrvatskog rivala, pa će Ante Čačić već danas svoju momčad povesti prema Splitu. Na jutarnjoj "pressici" okupio se velik broj medija, kao da se radi o nekoj europskoj, a ne domaćoj utakmici "modrih". No derbi je i dalje veliki "mamac" za sve ljubitelje hrvatskog nogometa.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nažalost, među nama kola viroza, virozni su Ljubičić i Štefulj, zbog toga na Poljudu sigurno neće biti ni Emrelija, Bulata i Nevistića, vjerujem da će to tu stati, da neće biti neke veće epidemije u svlačionici. Ali to ću znati prije današnjeg treninga, poslije toga nas čeka ručak i idemo put Splita. Derbi? Očekivanja su velika, rekao sam igračima, da nema te priče "u derbiju je sve moguće", mi imamo kvalitetu, želimo izaći kao pobjednik susreta - poručio je Ante Čačić, pa nastavio:

- Dinamo je pokazao zadnjih mjeseci da ima kvalitetu, možemo ju istaknuti protiv svakoga, imperativ je biti na svom maksimumu. Držim da takvi možemo biti u Splitu, imamo velik fond igrača, možemo rotirati pola momčadi, s te strane smo u prednosti. Hajduk? I oni su u dobrom tonusu, učinkoviti su i dobri, imat će veliku potporu tribina što nam garantira da ćemo gledati dobru utakmicu. Optimist sam, vjerujem da će Dinamo pokazati kvalitetu, ako bude tako, možemo do dobrog rezultata.

Vi još niste vodili Dinamo na Poljudu...

- Moje prvo vođenje Dinama u Splitu, želim nastaviti pobjednički niz. Mislim da je momčad spremna, učinit ću sve da do toga i dođe. Ne držim da će ova utakmica riješiti prvenstvo kako god ona završi. Nama je najvažnije biti fokusiran na svaku utakmicu, treba nam dinamika osvajanja bodova kako bismo se zadržali na tronu. Nijednog trenutka ne smijemo pomisliti da je prvenstvo gotovo, Hajduk ima ozbiljne ambicije, na visokom su nivou.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ante Čačić je nastavio...

- Ne treba zanemariti niti da se Osijek diže, igraju sve bolje, tako da i oni mogu ući u dobar ritam osvajanja bodova, moramo biti fokusirani na svaku utakmicu, ne gledati protiv koga igramo. Hajduk s novim trenerom osvaja bodove, to im je najvažnije. Uz dobar rezultat je lakše doći i do igre, to je bitno, a to Hajduk sada ima.

Robert Ljubičić se odlučio za hrvatsku reprezentaciju...

- Drago mi je zbog Roberta, to je potvrda dobrog rada i u Dinamu, pa i moje odluke da ga gurnem na lijevog beka, a oko toga je bilo puno skepse. Na kraju je svojim igrama u Ligi prvaka na lijevom boku pokazao kvalitetu, drago mi je da ga je Hrvatska "uzela" k sebi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posljednjih tjedana puno se piše o sucima, plašite li se sudačkih grešaka prije derbija?

- Ne treba gurati suce u prvi plan, oni su sastavni dio utakmice, oni su ljudi od krvi i mesa, može im se potkrasti koja pogreška. Ne mislim da su namjerne ili tendenciozne, ali moramo ih prihvatiti. No očekujem da i oni uđu u bolju formu kako će prvenstvo odmicati.

U Splitu ste doživjeli i jedan od najtežih poraza karijere...

- Sjećam se tog poraza 7-1, to je bilo 2007. godine. Inter je bio vrlo mlad, Lovren je imao 18 godina, Rukavina i Kalinić su nam zabili po tri gola. Imao sam i dobrih nastupa tamo, kao s Osijekom 1995., gubio sam gusto tamo sa Slaven Belupom, Osijekom..., ali to su bile momčadi u kojima je Hajduk bio apsolutni favorit, sutra više nije. Tako da sam zbog toga posebno motiviran, želim nastaviti na klupi Dinama dobar niz protiv Hajduka - završio je Čačić..

