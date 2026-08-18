Kovačević: U HNL-u prođemo nekažnjeno, ali u Europi ne

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su "Modri" nakon svega deset minuta vodili sa 2-0. Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0.

Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova. Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Robert Mudražija komentirao je da je Dinamo primio jeftine golove.

- Odličan ulazak u utakmicu, zabili smo dva gola i pogodili stativu... Ali primili smo jeftine golove nakon tih pokušaja izbijanja lopte, tu je njihova kvaliteta došla do izražaja. Imali smo dobre prilike u drugom poluvremenu i s time možemo biti zadovoljni. Viking je moćna momčad, dobro je organizirana, ali znamo naše kvalitete i vjerujem da smo pokazali da smo kvalitetnija momčad u utakmici - rekao je za Arenu Sport.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovačević: Dva poklona... Nevjerojatno kako smo reagirali!

- Tražili smo pobjedu od barem jednog gola razlike. Sjajno smo ušli u utakmicu, vidjela se razlika na terenu i bili smo blizu trećeg gola. Bilo je izjednačeno prvo poluvrijeme, ali vjerujem da smo zaslužili najmanje pobjedu. Dva poklona, mogli smo bolje očistiti te situacije,stvarno je nevjerojatno kako smo reagirali, a u Europi takve pogreške ne prođu nekažnjeno. U HNL-u nekako prođemo takve situacije, ali ne i u Europi. Pokazali smo danas da smo bili bolji i vjerujem da možemo proći dalje - rekao je Kovačević za Arenu Sport pa dodao...

- Vidjet ćemo situaciju sa Stojkovićem, i Zajc je imao problema. Nadam se da neće biti ništa ozbiljno i da će biti spremni za uzvrat iduću srijedu, a za Varaždin nas ima dosta, skupit ćemo se, iako je Varaždin dobra momčad. U Norveškoj moramo odigrati bolju utakmicu i onda možemo vjerovati u prolaz.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nismo ništa mijenjali dok nije bilo potrebno. Topić je istegnuo mišić pa smo ostali bez njega. Htjeli smo s dva napadača nagraditi našu dominaciju. Prevljak je imao jednu dobru situaciju, ali nismo imali puno opcija na krilima pa nismo htjeli previše mijenjati. Željeli smo s dva napadača okruniti našu dominaciju.- zaključio je trener Dinama.

Beljo: Naučili smo iz grešaka

- Jako smo dobro ušli u utakmicu, ali su oni preuzeli inicijativu nakon toga i kaznili naše pogreške. Znali smo da će se to kažnjavati u Europi. Imali smo inicijativu, mislim da smo bili bolji na terenu. Pobjeda je bila nadohvat ruke, ali u Europi će te kazniti kada ne iskoristiš prilike. To nam se dogodilo protiv Vikinga, ali i u prošlosti. Naučili smo. Idemo pokazati u uzvratu da zaslužujemo Ligu prvaka - rekao je napadač Dinama za Arenu Sport.

Mateo Lisica: 'Primili smo nakon glupih pogrešaka'

- Savršeno smo započeli utakmicu, Viking nije mogao ništa. Primili smo golove iz naših glupih pogrešaka. Znali smo da su dobri i da mogu kazniti te pogreške, ali idemo u Norvešku osigurati Ligu prvaka. Jako se puno pripremamo za utakmice, ništa nas ne može iznenaditi. Primili smo golove nakon pogrešaka, ako ih smanjimo, ići ćemo u Ligu prvaka.

Poručuje da se Dinamo mora prilagoditi na umjetnu travnatu podlogu.

- Igrali smo na njoj i protiv Thuna, ali to nije nikakav izgovor. Moramo se boriti.