Petković: Sudac je arogantan, nije baš da je nešto kvalitetan

Benfica je nakon poraza u Zagrebu 1-0 u Lisabonu slavila u produžecima 3-0 te tako izbacila Dinamo u povijesnoj utakmici osmine finala Europske lige.

Držali su se plavi jako dugo, a onda ih je u 71. minuti slomio Jonas te odveo Benficu u produžetke. Tamo je u 94. 2-0 donio Ferro, a 10 minuta kasnije dva ekspresna žuta kartona dobio je Stojanović. Niti minutu nakon, nestvaran gol zabio je Grimaldo.

Uživo pratite reakcije igrača na 24sata:

Uzivo sa Luza: Dinamovci razocarani nakon nesretnog ispadanja. Reporter: Antonio Bevanda Objavljuje 24sata u Četvrtak, 14. ožujka 2019.

- Pa da, bilo je vrlo intenzivno. Prvi gol što smo primili to je bio zbog našeg greške jer nismo ispratili iz drugog reda, a govorili smo da je to važno. Imali smo šansu za zabiti dva gola. Znali smo da će biti ovako, nismo danas uspjeli zabiti, ali nemamo se što sramiti. Imali smo baš lijepu godinu u Europi, fantastično za nas i za navijače. Moram se zahvaliti momčadi, sve smo dali. Nije nas danas htjelo. Sljedeće godine opet! Naravno da boli, ali nemamo se što sramiti - rekao je Emir Dilaver pa nastavio:

- Vezni red nam je dosta mlad. Vidjeli smo kako je nastao onaj drugi gol, to su greške na kojima se uči, ne smijemo tu riskirati. Mladi su igrači, negdje se može pogriješiti. No nema veze.

Oglasio se i jedan od najboljih igrača Dinama u Lisabonu, Amir Rrahmani:

- Dali smo sve od sebe. Primili smo bezveze gol, ali to je nogomet. Zadovoljan sam sa svim igračima, ponosan sam što smo stigli do ovdje. Falio nam je taj zadnji pas, ali moramo nastaviti dalje.

Rrahmani je stvarno briljirao u obrani, dueli su išli na njegovu stranu, uklizavao je, blokirao... Ma radio je baš sve!

- Svi smo dali 120%! Zadatak mi je bila obrana i to sam dobro napravio. Benfica je odlična momčad, imaju vrhunske igrače, znate i vi da njihovi igrači vrijede milijune, ali mi smo ih neutralizirali, falilo nam je malo sreće. Vidjeli ste i u produžecima, imali smo šansu za 2-1, ali to je nogomet. Kada ne zabiješ, onda primiš. No moglo je završiti bolje...

Odlično je branio Dominik Livaković, skidao neke vrhunske udarce, no ipak je lopta tri puta završila u mreži...

- Bila je stvarno teška utakmica, dobro smo se branili, a onda nas je prvi gol malo pokolebao, ali moramo biti ponosni na sebe, mislimo da smo napravili dobar posao u Europi, idemo ovako nastaviti i sljedeće godine.

Iako je Dinamo pao u drugom dijelu, reprezentativni golman ne misli da je to bilo do kondicije...

- Ne bih rekao da je u drugom dijelu falilo fizikalije, ali ne znam što reći. Trebao nam je taj jedan gol, borili smo se do kraja, do zadnje minute, ali eto. Slažem se s Emirom, idemo se sad okrenuti Kupu i HNL-u, završiti sezonu na najbolji mogući način. I ovo je kao trofej!

U igru je kao zamjena ušao i Mario Gavranović:

- Zahvaljujemo se navijačima, opet su bili fantastični. Trener je rekao da je bio ponosan na nas, rekao je da je sve što smo odradili u sezoni fantastično. Sastavni dio nogometa je izgubiti.

- Mislim da od početka utakmice je Benfica dosta pritiskala, ali jako smo dobro to iskontrolirali prvo poluvrijeme, ne mogu se sjetiti nijedne opasne situacije. Dosta mirna utakmica, a u drugom poluvremenu su oni promijenili neke igrače. Mislim da smo u nekim situacijama mogli bolje reagirati i stajati na terenu, a na kraju više nije bilo snage. Benfica je tu bila agresivnija, moram im čestitati. Ostaje nam tuga i žal za nekim šansama koje nismo iskoristili, možda bi rezultat bio drukčiji.

- Znali smo da nas čeka takva utakmica, prvo poluvrijeme smo dobro odolijevali, ali onda su njihove jedna-dvije izmjene ubrzali ritam. Zabili su nam ta dva gola, trenutano mi je žao propuštenih šansi. One Gojakove šanse, odskočila mu je lopta, a ja iza njega, s 2-1 mi prolazimo dalje. I one Atiemwenove... Oni su imali taj posjed i sve, ali eto jedna jako dobra ekipa, poslije tog crvenog kartona smo opet stvorili šansu, ali naš put se ovdje završava... - rekao je Šitum.

- Odigrali smo utakmicu relativno obrambneo. Bilo je par situacija koje su presudile. Taj jedan jako dobar potez Jonasa koji nas je malo šokirao. Da smo mogli puno bolje, jesmo. Suca uopće neću komentirati. Želim razmišljati stvarima koje ja mogu promijeniti i popraviti, mi na suca ne možemo utjecati. Ono je bio penal. Ne trebamo se vaditi na takve stvari, to su situacije koje mogu odlučiti utakmice i vjerojatno bi pomogle jako puno, ali trebamo se okrenuti i raditi na stvarima koje možemo poboljšati, jer smo mogli bolje. Mi u napadu, ja prvi, nismo odigrali na nivou.

- Ostavili smo dosta prilika, ali ponavljam, ostaje žal. Napravili smo veliku stvari, ali uvijek će ostati osjećaj da smo mogli još više.

USKORO OPŠIRNIJE...