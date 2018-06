Vatreni nabrijani: Ne bojimo se Argentine, imamo bolje igrače!

Atmosfera u kampu je sjajna, uvjeravaju izbornik i igrači nakon afere s Kalinićem koji je potjeran jer nije htio ući u igru protiv Nigerije. Kalinića više nema, Hrvatska je do kraja SP-a na 22 igrača, a pred Vatrenima je ranjena Argentina u četvrtak.

Javili smo se iz kampa u Roščinu gdje Vatreni treniraju. Prije posljednjeg treninga uoči puta u Nižnji, na presici su bili Kovačić i Rebić. Pitanja o potjeranom Kaliniću nisu bila dopuštena. Prvi je počeo Ante Rebić:

- Tek sam spojio četiri utakmice za reprezentaciju, dajem sve od sebe. Prije svega, momčad nam je na prvom mjestu, mislim da se to vidi. Što se tiče Argentine, moramo biti kao jedno. Messi im je 50 posto momčadi i moramo gledati kako ćemo ga zaustaviti, ali ako ćemo se braniti kao Island, svi zajedno, imamo šanse - rekao je Ante Rebić.

- Perišić i ja? Svjesno mi je, livo ili desno - dodao je Rebić o čestim križanjima s Perišićem.

Kovačić: Pripremit ćemo se za Messija

Argentina je u prvoj utakmici odigrala tek 1-1 protiv Islanda pa će se morati vaditi na Hrvatskoj. Messi nije odigrao utakmicu za pamćenje protiv Islanda. a Mateo Kovačić ga jako dobro poznaje, odigrao je dosta utakmica protiv njega u La Ligi.

- Argentina puno ovisi o Messiju, no imaju dobre igrače i na ostalim pozicijama. Što pričati o Messiju? Fenomenalan igrač koji u svakom trenutku može odlučiti utakmicu. Istina, promašio je penal u zadnjoj utakmici, ali svakome se to može dogoditi. Po meni je odigrao vrlo dobro. Moramo se pripremiti i za ostale igrače, ne samo za njega. Messija se čuva kolektivno, teško ga je čuvati jedan na jedan, siguran sam da će izbornik pripremiti taktiku za to - rekao je Kovačić i nastavio:

- Imamo fenomenalne igrače, od golmana do napadača. Ne trebamo se previše bojati Argentine, mislim da smo igrački bolji od njih, izuzev Messija. Respektiramo ih, ali moramo početi gledati sebe, a ne samo druge. Najbitnija je naša igra, protiv Brazila smo pokazali da se možemo nositi protiv najvećih. Spremni smo i motivirani za prolazak skupine - dodao je Kovačić, kojeg su strani novinari pitali za Julena Lopeteguija, koji je dobio otkaz na klupi Španjolske jer je poskrivećki pregovarao s Realom.

Rebić: Atmosfera 2014.? Ne sjećam se

- Trenutno sam na SP-u i ne razmišljam previše o Realu. Ne poznajem Lopeteguija, ali brzo ću ga upoznati. Cijela ta situacija s Lopeteguijem i Hierrom je bila čudna, ali ne razmišljam previše o tome - rekao je Mateo kojeg su pitali za atmosferu.

- Atmosfera u reprezentaciji je sjajna, bili smo Ante i ja na SP-u u Brazilu prije četiri godine, sad je atmosfera puno bolja, bila je bolja i u Francuskoj na Euru, a sad je još bolja. Sad smo četiri godine stariji i puno smo bolji igrači.

- Ja se ne sjećam kakva je atmosfera bila prije četiri godine, ha, ha - ubacio se Rebić.

