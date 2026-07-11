'Pravi' Ronaldo otvorio dušu: Kao da mi je umro netko blizak, patio sam od teške depresije

Toliko je bio dobar da su mu dali nadimak "fenomen". Druge riječi teško su opisivale raskoš njegovog talenta i nevjerojatne brzine te agilnosti koju je imao s loptom u nogama. Riječ je o jednom od najboljih nogometaša svih vremena, brazilskom Ronaldu (49), koji je otvoreno pričao o problemima koji su ga zadesili nakon igračke karijere.

Ronaldovu karijeru obilježile su strašne ozljede. Objesio je kopačke o klin 2011. godine s 34 godine nakon neprestanih problema s koljenima, ali svejedno je ostavio neizbrisiv trag koji ga je cementirao među nogometnim legendama. Nedavno je na Futebol Legends Talks podcastu izjavio kako je kraj karijere ostavio psihološki trag na njemu.

- Kad odlučite napustiti nogometnu igru, imate osjećaj kao da je umro netko blizak vama. Patio sam od teške depresije, dobio sam puno kilograma. Jako mi je teško bilo reći zbogom nogometu - rekao je.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Zbog toga je odgađao kraj karijere, iako mu tijelo evidentno više nije dozvoljavalo igru na najvišoj razinu.

- Uništavala me činjenica da više ne igram nogomet. Ali onda sam shvatio da postoje druge stvari u životu, morao sam se prilagoditi i obnoviti, ali dugo sam se mirio s činjenicom da više ne igram natjecateljski - zaključio je.