Prebijeni borac prekinuo šutnju: Moj je trener ispravno postupio

UFC-ov debitant Max Rohskopf (25) na bizaran je način izgubio svoj prvi meč u oktogonu. Iako ga je trener nagovarao na nastavak, on je odlučio predati borbu. A sad je potvrdio da je ipak u pravu bio - trener

<p><strong>Robert</strong> <strong>Drysdale </strong>prozivan je u mnogim svjetskim medijima jer je želio da vidno nemotiviran i utučen <strong>Max Rohskopf</strong> nastavi borbu, iako je u dvije runde pretrpio veliku štetu i nije želio nastaviti. </p><p>- Rob, prekini borbu. Ne, Max. Imamo ovo. Okej? Ne, nemamo. Prekini, prekini - imamo ovo. Diši, uhvati zraka. Pobijedit ćemo ovog tipa. Ostani na nogama, uđi u klinč - bio je uporan Maxov trener, no nije se dao smesti američki borac koji je ipak uz pomoć ljudi iz komisije uspio predati meč.</p><p>Nakon svega se javio i spomenuti trener Drysdale koji je stao iza svoje odluke.</p><p>- Nije mi žao, učinio sam ispravnu stvar. Učinio bih to ponovno. A da mogu promijeniti jednu stvar, inzistirao bih još više jer nije bio ozlijeđen. Posao trenera je da sportaša gura do krajnjih granica tehničkog, fizičkog i psihičkog dijela igre. Mislim da je on izgubio razum. Postao je umoran i slab u glavi - objasnio je trener uz kojeg je nakon nekog vremena šutnje stao i njegov borac: </p><p>- Da nije bilo predstavnika komisije, mislim da bi me on uspio vratiti u meč. Nastavio bih s borbom i ne bismo vodili ovaj razgovor. Taj čovjek mi je dao smještaj kada mi je on bio najpotrebniji i zbog njega nisam trebao živjeti u je*enom automobilu - rekao je Max.</p><p>Otkrio je UFC-ov debitant koja je zapravo pozadinska priča i kako je trebao vjerovati onom čovjeku koji ga je stvorio u borilačkom svijetu.</p><p>- Ja vam zapravo nisam uopće htio biti u MMA-u sve dok nisam pokucao na njegova vrata i rekao mu - 'Želim tvoju pomoć i želim da me treniraš'. On je stalno bio uz mene i uvijek mi je pomagao. Stoga nema nikakve rasprave o tome je li on bio u krivu. Na kraju dana, ja sam taj koji ga plaća i koji je htio da to napravi. To sam od njega i očekivao i to bih sam napravio da sam nekome u kutu. Znači, nema rasprave. Rob je učinio ispravnu stvar i tako je bilo uvijek otkad je uz mene. On ne zaslužuje ovo što se događa i treba ga pohvaliti zbog toga što mi je pomogao da budem tu gdje jesam - završio je borac za <a href="https://www.mmafighting.com/2020/6/24/21301297/max-rohskopf-breaks-silence-on-ufc-on-espn-11-decision-to-call-fight-on-stool" target="_blank">MMA Fighting</a>.</p>