Ivan Bilić: Želja za rođendan Hajduka? Kamp, titula, stadion

Hajduk je povodom 115. rođendana na Poljudu održao okrugli stol na temu Kraljice lopte, nakon čega je otkrivena bista maestru Ivi Tijardoviću. Na okruglom stolu sudjelovali su prof. dr. sc. Mirjana Siriščević s Umjetničke akademije u Splitu, redateljica operete Kristina Grubiša, dirigent Hari Zlodre te dirigent operete Davor Kelić, a kino dvoranu su napunili mladi kadeti i juniori iz Hajdukove Akademije Luka Kaliterna te studenti Sveučilišta u Splitu, kako bi im na zanimljiv i edukativan način približili kulturni i društveni značaj operete te važnost Hajduka kao simbola grada i zajednice. U sklopu programa izveden je i glazbeni broj iz operete, "To nenji knedla" u izvedbi glumca Pere Eranovića, koji u opereti utjelovljuje lik Matjeja Prohaske.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata



Po završetku okruglog stola, u atriju stadiona uslijedilo je svečano otkrivanje biste Ive Tijardovića, jednog od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, a otkrili su je predsjednik Hajdukove uprave Ivan Bilić i članica uprave Marinka Akrap. Svi navijači Hajduka od danas će imati priliku vidjeti i novi multimedijalni sadržaj, odnosno iskustvo proširene stvarnosti koje oživljava fotografije i druge artefakte iz klupske arhive, među kojima su i neki od najvrjednijih i najvažnijih trenutaka iz povijesti kluba.

Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Putem posebne tehnologije, oživljene su fotografije i izložena bista Ive Tijardovića, čime se na suvremen način povezuju povijest, umjetnost i identitet Hajduka.

Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon službenog dijela programa obratio se i predsjednik Bilić koji je na pitanje što bi više volio za rođendan kluba – naslov prvaka ili novi stadion – odgovorio:

- Volio bih da dobijemo kamp, da se dogovorimo o novom stadionu i da budemo prvaci, dakle sve troje...