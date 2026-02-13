Obavijesti

Sport

Komentari 8
PREDSJEDNIK IZRAZIO ŽELJE

Ivan Bilić: Želja za rođendan Hajduka? Kamp, titula, stadion

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Ivan Bilić: Želja za rođendan Hajduka? Kamp, titula, stadion
5
Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Svi navijači Hajduka od danas će imati priliku vidjeti i novi multimedijalni sadržaj, odnosno iskustvo proširene stvarnosti koje oživljava fotografije i druge artefakte iz klupske arhive

Admiral

Hajduk je povodom 115. rođendana na Poljudu održao okrugli stol na temu Kraljice lopte, nakon čega je otkrivena bista maestru Ivi Tijardoviću. Na okruglom stolu sudjelovali su prof. dr. sc. Mirjana Siriščević s Umjetničke akademije u Splitu, redateljica operete Kristina Grubiša, dirigent Hari Zlodre te dirigent operete Davor Kelić, a kino dvoranu su napunili mladi kadeti i juniori iz Hajdukove Akademije Luka Kaliterna te studenti Sveučilišta u Splitu, kako bi im na zanimljiv i edukativan način približili kulturni i društveni značaj operete te važnost Hajduka kao simbola grada i zajednice. U sklopu programa izveden je i glazbeni broj iz operete, "To nenji knedla" u izvedbi glumca Pere Eranovića, koji u opereti utjelovljuje lik Matjeja Prohaske.

Kraljica lopte
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
BIJELI JUBILEJ Hajduče, sretan 115. rođendan! Priča o ponosu i prkosu: Kako su rođeni 'bili' u praškoj pivnici
Hajduče, sretan 115. rođendan! Priča o ponosu i prkosu: Kako su rođeni 'bili' u praškoj pivnici

 
Po završetku okruglog stola, u atriju stadiona uslijedilo je svečano otkrivanje biste Ive Tijardovića, jednog od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, a otkrili su je predsjednik Hajdukove uprave Ivan Bilić i članica uprave Marinka Akrap. Svi navijači Hajduka od danas će imati priliku vidjeti i novi multimedijalni sadržaj, odnosno iskustvo proširene stvarnosti koje oživljava fotografije i druge artefakte iz klupske arhive, među kojima su i neki od najvrjednijih i najvažnijih trenutaka iz povijesti kluba.

Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću
Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
POVRATAK U 1926. Prvi grb ponovno na sceni: Hajduk otkrio kolekciju nadahnutu vlastitom operetom
Prvi grb ponovno na sceni: Hajduk otkrio kolekciju nadahnutu vlastitom operetom

Putem posebne tehnologije, oživljene su fotografije i izložena bista Ive Tijardovića, čime se na suvremen način povezuju povijest, umjetnost i identitet Hajduka.

Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću
Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon službenog dijela programa obratio se i predsjednik Bilić koji je na pitanje što bi više volio za rođendan kluba – naslov prvaka ili novi stadion – odgovorio: 

- Volio bih da dobijemo kamp, da se dogovorimo o novom stadionu i da budemo prvaci, dakle sve troje...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu
POLUFINALE KUPA KRALJA

VIDEO Atletico - Barcelona 4-0: Briljantna igra domaćih i potop Barce kojoj treba čudo u uzvratu

Atletico je potpuno nadigrao Barcelonu i sve riješio u prvom dijelu. Zabio je četiri gola, dominirao i apsolutno zasluženo pobijedio. Uzvrat se igra 3. ožujka u Barceloni, ali Katalonci imaju ogroman zadatak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026